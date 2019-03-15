三星Galaxy Fold每月生產不到10萬部！旗艦機S10是它的30倍

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子花費八年時間可以說重新打造的可折疊螢幕手機 Galaxy Fold，現在已經準備出貨，預期將如期在4月26日開賣，三星計劃從少量生產，不過官方並沒有提出相關數據。現在韓國媒體爆料，這全球首款開賣的可折疊螢幕手機預估每月不超過10萬支，是旗艦機Galaxy S10的1/30以下。

今年二月在美國舊金山首次公開亮相的Galaxy Fold，採用全新AMOLED Infinity Flex可折疊螢幕，是全球第一款可以將4吋手機以折疊的方式放大至7吋平板的智慧型手機，拍攝方面則是提供六顆鏡頭，除了4吋螢幕的視訊鏡頭外，在7吋螢幕的右上角透過斜瀏海的形式提供兩顆自拍鏡頭，拍攝畫素為1000萬畫素＋800萬畫素，而另外一組三境拍攝模組，則是在整個手機折起來的背後，拍攝畫素為一顆1600萬畫素超廣角搭配1200萬畫素廣角＋1200萬畫素長焦。

該款手機正面配備一個可折疊的7.3吋QXGA解析度的AMOLED面板，顯示比例為4.2：3，背面則配備一個4.6吋HD+ Super AMOLED面板，顯示比例為21：9，使用起來像是書本一樣，平常使用4.6吋手機，想要看更多，直接像是打開書本一樣，翻開就可以使用7吋平板，兩邊的螢幕都支援所有智慧型手機的功能，三星特別為這支手機設計新的使用者介面，藉此讓使用者能無縫切換手機、平板模式，而這連同工程、技術與UX全部重新打造、量身定做的過程，三星花了八年的時間。

然而，想要當「天下第一」，這些先驅者通常要經過許多考驗，正如同當年三星Galaxy Note推出時面對的衝擊一般，Galaxy Fold面對的是市場對折疊螢幕手機的實用性、操作便利度，以及「價格」的三大質疑，加上對手華為步步進逼，三星推廣該產品態度也趨向保守。

即便如此，三星日前向媒體確認，Galaxy Fold已經開始投產，預計3月底前量產，預計4月初可以交出第一批貨，相信能趕在4月26日開賣前送到銷售通路。

至於產量方面，供應商透露，三星向零件商下的訂單每月不到10萬組，預期Galaxy Fold每月的實際出貨量可能將低於10萬支。從財報來看，三星年度旗艦機Galaxy S10系列，本季度預計產量達1,000萬支，換算下來每個月產量可望超過300萬支，也就是說，Galaxy Fold實際數量非常稀少，只有Galaxy S10的1/30不到。

依照過往經驗，未來消費者想要體驗到該款手機，可能要到特定三星旗艦通路才看得到、摸得到。

至於對手華為的Mate X，不僅螢幕可以折疊，還支援新一代5G行動通訊，在MWC 2019發表會過後受到許多粉絲的支持；然而風潮過後，許多網友偏向冷靜，認為該款手機不僅在價格上讓人望之退步，甚至還有體驗過該款手機的中國當地媒體，質疑Mate X的產品使用者介面根本不行、實用度不高，認為「花錢買這樣的手機不如買華為平板」。

但從另一方面來說，無論是Galaxy Fold，還是Mate X，都可以看成智慧型手機、平板的下一步，記者認為，在不久的將來，類似這樣的產品將逐漸取代現有的智慧型手機，只是現在，這些領頭羊需要面對的，就是開拓折疊螢幕手機市場的考驗。

＊部分參考資料來源：Samsung,ETnews,虎嗅