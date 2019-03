「兩枚火箭」對準特拉維夫...警報大響！以色列空襲加薩走廊反擊

▲火箭對準特拉維夫,以色列總理納坦雅胡緊急召開會議。(圖/路透)

記者錢玉紘/綜合報導

以色列軍方在當地時間14日表示,加薩走廊的武裝分子發射了兩枚火箭,目標鎖定首都特拉維夫(Tel Aviv),並懷疑是極端組織「哈馬斯」(Hamas)所為,這是5年來首次有對準特拉維夫的攻擊。哈馬斯和其他武裝團體事後聲明,並不是他們做的,目前還未有其他團體宣稱攻擊。

當地時間14日晚間9點左右,特拉維夫及其近郊的城市都響起了火箭警報,許多居民趕緊到防空洞避難。事後,以色列軍方表示,這兩枚火箭並未造成任何傷亡。路透社的記者提到,在特拉維夫附近有聽到幾次爆炸聲響,電視上則看到以色列攔截導彈劃過天空的畫面。

軍方提到,火箭並未被擊落,但也沒有降落在任何有建築物的區域,特拉維夫的交通不久後就恢復順暢,但市長仍提醒市民開啟避難防空設施。幾小時之後,以色列國防軍在推特上提到,「我們將對加薩地區的恐怖份子據點發動空襲」。

軍方發言人曼利斯(Ronen Manelis)透過廣播提到,「這真的讓人很驚訝,以色列事前並未得到任何火箭發射的警報,目前也沒有任何團體宣稱攻擊,我們還不知道是誰發射的」。不過,曼利斯也表示,目前加薩走廊區域主要由極端組織「哈馬斯」控制著,「因此他們對於該區域發生的任何事情,或是任何發射的武器,都有責任」。

