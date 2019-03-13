神力女超人再現！蓋兒加朵槓以色列總理　挺弱勢公民：愛人如己

▲蓋兒加朵（Gal Gadot）。（圖／翻攝自蓋兒加朵IG）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

以色列將於4月9日進行國會大選，極力爭取右派選票、尋求4連任的總理納坦雅胡揮起民族主義大旗，把矛頭對準佔以色列人口2成的阿拉伯人，稱「以色列是猶太人的國家」，讓在Instagram上力挺「阿拉伯人也是人」的名模撒拉飽受抨擊。就在她的社群媒體遭惡意留言洗版時，影星蓋兒加朵10日在IG發文聲援撒拉，宛如角色「神力女超人」再現。

據《BBC》報導，現年69歲的總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）將在4月大選中尋求破紀錄的4連任，不過先前的民調稍微落後給以色列前參謀總長甘茨（Benny Gantz）與前財政部長拉皮德（Yair Lapid）共組的中間派聯盟「藍白黨」（Blue and White Party ），檢查總長曼德爾卜利特更在2月28日指控納坦雅胡賄賂、詐欺等罪名，連任之路可以說是佈滿荊棘。

面對在野黨的強勢挑戰，納坦雅胡近來以「恐嚇選民」作為手段，聲稱藍白黨上台後將會與國內的阿拉伯政黨組成執政聯盟，以訴諸民粹的言論鞏固選情基本盤。事實上這已是納雅坦胡老調重彈，早在2015年大選就曾操作以色列內部的民族緊張關係，在投票日當天發布影片，警告支持者「阿拉伯人正成群結隊地出門投票」，在當時便引爆爭議。以色列的阿拉伯政黨歷來從未參與籌組聯合政府，納坦雅胡此言一出立刻引發反對黨抨擊，通批此舉是煽動國內分裂情緒。

Wonder Woman star Gal Gadot wades into Netanyahu row over Israeli Arabs https://t.co/6ZOzswwGE6 — BBC News (World) (@BBCWorld) 2019年3月11日

現年35歲的撒拉（Rotem Sela）是以色列超模，也是該國極受歡迎的真人秀主持人，在觀看雷格夫的訪談後於Instagram限時動態發文譴責，「阿拉伯人有什麼問題嗎？我的老天，國家組成本就含有阿拉伯裔公民。」文中質疑，「這個政府何時會有官員願意承認，『以色列是所有公民的國家，人人生而平等』？」

同樣熱愛在社交媒體開砲的納坦雅胡隨即在臉書反擊，「糾正」撒拉貼文內容，阿拉伯裔公民的確享有平等權利，但以色列「並不是所有公民的國家」，根據去年通過的《民族國家法》，「以色列是猶太人組成的民族國家，只有猶太人。」

▲正妹超模撒拉（Rotem Sela）。（圖／達志影像／美聯社）

經過總理特別針對回應，撒拉的Instagram帳號遭攻擊留言灌爆，但她誓言將繼續發聲，希望納坦雅胡的領導能給予人民「愛、平等與和平的希望，而不是煽動和分裂。」

2017年演出電影《神力女超人》（Wonder Woman）後聲名大噪的以色列影星蓋兒加朵（Gal Gadot），10日引用聖經中「愛人如己」的經文，在擁有高達2800萬名粉絲的Instagram發文支持撒拉，「這不是左派或右派、猶太人或阿拉伯人、世俗或宗教的問題，重要的是關乎平等與和平、彼此包容的對話。」蓋兒也不忘在文中聲援飽受攻擊的撒拉，讚美好友撒拉「鼓舞了我們。」

▲蓋兒加朵發文槓以色列總理種族歧視。（圖／翻攝自instagram）

雖然以色列境內的180萬阿拉伯人被視為一般公民，但許多人抱怨在醫療、住房及教育等方面，阿拉伯裔族群都面臨更多的規範及歧視，形同次等公民般。