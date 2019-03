神力女超人再現！蓋兒加朵槓以色列總理　挺弱勢公民：愛人如己

▲蓋兒加朵(Gal Gadot)。(圖/翻攝自蓋兒加朵IG)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

以色列將於4月9日進行國會大選,極力爭取右派選票、尋求4連任的總理納坦雅胡揮起民族主義大旗,把矛頭對準佔以色列人口2成的阿拉伯人,稱「以色列是猶太人的國家」,讓在Instagram上力挺「阿拉伯人也是人」的名模撒拉飽受抨擊。就在她的社群媒體遭惡意留言洗版時,影星蓋兒加朵10日在IG發文聲援撒拉,宛如角色「神力女超人」再現。

據《BBC》報導,現年69歲的總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)將在4月大選中尋求破紀錄的4連任,不過先前的民調稍微落後給以色列前參謀總長甘茨(Benny Gantz)與前財政部長拉皮德(Yair Lapid)共組的中間派聯盟「藍白黨」(Blue and White Party ),檢查總長曼德爾卜利特更在2月28日指控納坦雅胡賄賂、詐欺等罪名,連任之路可以說是佈滿荊棘。

面對在野黨的強勢挑戰,納坦雅胡近來以「恐嚇選民」作為手段,聲稱藍白黨上台後將會與國內的阿拉伯政黨組成執政聯盟,以訴諸民粹的言論鞏固選情基本盤。事實上這已是納雅坦胡老調重彈,早在2015年大選就曾操作以色列內部的民族緊張關係,在投票日當天發布影片,警告支持者「阿拉伯人正成群結隊地出門投票」,在當時便引爆爭議。以色列的阿拉伯政黨歷來從未參與籌組聯合政府,納坦雅胡此言一出立刻引發反對黨抨擊,通批此舉是煽動國內分裂情緒。

