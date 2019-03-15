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半世紀來首次！大甲媽駐駕564裝甲旅　旅長親自接轎祈福

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▲▼大甲鎮瀾宮媽祖神轎日前到高雄天聖宮參拜，罕見進入旁邊的陸軍564旅天山營區「駐駕」祈福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮FB）

▲大甲鎮瀾宮媽祖神轎罕見國軍營區「駐駕」祈福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮FB，下同）

地方中心／綜合報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖神轎日前南下前往高雄阿蓮區天聖宮參拜，由於天聖宮位在陸軍564旅天山營區附近，神轎罕見進入管制森嚴的營區「駐駕」祈福，軍方不僅擺設香案迎接，564旅營長吳松齡也代表士官兵「接駕」。對此，八軍團表示，由於宮廟鄰近營區，故商借停車場暫用，部隊也借此機會參拜祈求平安。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖神轎日前到高雄天聖宮參拜，罕見進入旁邊的陸軍564旅天山營區「駐駕」祈福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮FB）

天山營區和天聖宮比鄰而居，大甲鎮瀾宮媽祖進香團南下前往參拜時，正好經過營區，為維護交通及遶境民眾安全，天聖宮向軍方申請同意進香人員進入營區停放車輛與暫時休息，也是營區設立以來首次有陣頭「駐駕」。

只見進香團成員跟隨著媽祖神轎與陣頭隊伍，浩浩蕩蕩繞行營區廣場，現場鑼鼓喧天，熱鬧非凡，旅長吳松齡也代表營區官兵迎接。隊伍在營區內全程停留約20分鐘，隨即前往目的地天聖宮。

▲▼大甲鎮瀾宮媽祖神轎日前到高雄天聖宮參拜，罕見進入旁邊的陸軍564旅天山營區「駐駕」祈福。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮FB）

564旅過去曾發生多起意外，2016年8月16日，一輛CM11型戰車在進行「漢光32號」預演時，疑似煞車故障，戰車翻落溪中造成人員死傷。去年也發生軍官因駕駛戰車操作不慎，導致一名下士遭旅帶夾傷受創，最後摘除左腎。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，大甲媽祖進入軍營「駐駕」是50年來頭一遭，在地宮廟和仕紳也一同遶境祈福，官兵也熱情協助一切事宜，除了參拜還鑽轎腳祈求平安。

軍方表示，遶境隊伍進入營區之前，已經依據廟方給的資料對入營人員進行安全查核工作，基於尊重民間信仰以及安全考量讓宗教團體進入營區，並由營區軍官和周邊地方仕紳接待、祈福，整個進香團動線都經過規劃與管制，並未進入敏感的軍事限制區域。

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關鍵字：大甲鎮瀾宮,大甲媽祖,564裝甲旅,天聖宮,媽祖遶境

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