大甲媽祖X 虎標　「遶境必備良藥」疲勞痠痛蚊蟲叮咬通通OUT

▲鎮痛專家「虎標」與大甲鎮瀾宮首次聯名，於3月7日吉時於大甲鎮瀾宮舉辦聯名發表會。（圖／大甲鎮瀾宮提供，以下同）



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為期九天八夜的大甲媽祖繞境進香即將啟程，為體恤信眾辛勞，鎮痛專家「虎標」與大甲鎮瀾宮首次聯名，於3月7日吉時於大甲鎮瀾宮舉辦聯名發表會，由熱鬧的祥虎獻瑞開場，迎來媽祖鑾轎蒞臨加持。





在虎標台灣區總代理裕利公司裕利總經理周志鴻以及大甲鎮瀾宮代表顏清標董事長的祈求下，期盼大甲媽慈悲聖恩披澤，庇佑2019大甲媽祖繞境進香信眾，身體健康諸事平安，長途步行的酸痛問題則讓虎標來協助緩解。



每年大甲媽遶境吸引高達百萬名信眾參與，全程三百多公里，徒步貫穿中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義，共四縣市、二十一鄉鎮與百座廟宇，誠心令人感動。虎標台灣區總代理裕利公司總經理周志鴻表示，為紓解信眾的徒步辛勞，鎮痛專家「虎標」能針對遶境過程中，長期徒步所可能產生各種疲勞痠痛與蚊蟲叮咬通通搞定，讓大家一抹就舒適。而且經過大甲媽祖過火加持的虎標系列產品，不僅會在遶境沿途藥局提供信眾免費體驗，還有象徵平安及招財的限量媽祖壓轎金發送。

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如果無法至現場納福也沒關係，虎標系列產品紅白萬金油、頸肩舒乳膏在全國各大通路均有販售，大甲媽祖指名，讓痠痛問題都舒適。



虎標也體恤大甲鎮瀾宮的工作人員以及隨行的陣頭團隊，特別捐贈516份產品予醫療單位，讓大家在遶境之餘擦擦虎標減輕勞累舒緩痠痛。