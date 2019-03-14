富家女離奇成浮屍　日記曝「想輕生」...對友人傾訴心情差

▲淡江女大生陳屍在百齡橋下溝渠。（圖／翻攝臉書）

突發中心／綜合報導

台北市百齡橋下河濱公園13日發現一具浮屍趴在溝渠上，後來證實死者的身分為淡江大學魏姓延畢女大生，檢警14日上午相驗遺體，懷疑魏女生前就落水，15日將解剖釐清死因。警方也重回魏女住處尋找蛛絲馬跡，發現她的日記中隱約透露想輕生的念頭，魏母則向檢方表示，女兒先前罹患憂鬱症，疑似憂鬱症復發。

檢警上午11時許相驗魏女遺體，發現魏女口鼻有泥沙，懷疑是生前落水。另外，她的手掌部分有電擊燒灼的痕跡，須釐清是否是因誤觸一旁電塔，進而墜入溝渠內。檢察官與鑑識人員也重回事故現場模擬魏女可能落水的方式，以及要找出該條關鍵的電線。

▲魏女母親14日上午10時40分許現身台北市第二殯儀館。（圖／記者黃彥傑翻攝）

魏女父母則在相驗結束後，低調前往事發地點招魂，但因現場有許多媒體在場，家屬最後選擇不下車，由法師及葬儀社人員協助處理。

警方也重回少女大南路的住處進行二度搜索，並在她的日記中發現，魏女生前寫下想輕生的字句。魏母則向檢方表示，女兒先前曾罹患憂鬱症，經長期治療後，醫師認為已痊癒，但女兒日前曾傳訊息表示，憂鬱症疑似復發。魏女友人則透露，魏女最近心情不太好，至於詳細原因則不清楚。

▲鑑識人員重回現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

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