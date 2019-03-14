驚悚畫面／他邊走邊回頭2次「捲入倒車拖板車輾2次」　骨盆腔全碎逃死

地方中心／雲林報導

雲林麥寮六輕廠區13日發生一起驚悚的車禍意外！一名60多歲的邱姓工人正要到辦公室拿卸貨單，一邊走路一邊回頭張望2次，沒想到才剛回頭不到幾秒鐘，就被前方正在倒車的拖板車撞倒捲入車底，雙腳被後輪連續輾過兩次，畫面相當驚悚！而他被送醫時呈現休克，最後發現是盆腔被壓碎，左右兩邊的恥骨都斷裂，幸好經急救後生命跡象穩定。

從畫面中可見，邱男被拖板車撞倒後，曾試圖挪動身子，但隨後仍被後輪連續輾壓兩次，頭戴的工程帽也滾落數公尺遠，畫面相當驚悚。

▲▼工人遭拖板車輾過逃死劫。（圖／記者傅誠翻攝）

對此，彰基副院長周志中指出，邱男送到彰基時呈現休克，血壓不穩，檢查發現骨盆腔被壓碎，左右兩邊的恥骨都斷裂，左小腿、右手臂也擦傷，急救後生命跡象穩定，但由於骨盆腔遭重度壓迫大量出血，仍需進一步觀察，不排除手術開刀進行骨折部分的固定。

遭撞邱姓男子說明當天驚險狀況時提到，有看到來不及啊，就撞倒了，撞到他應該要慢對不對，他那台車會暴衝，又快就閃不掉了。案發當時監視器畫曝光後，看了令人冷汗直流，而警方也說明，當時邱姓工人進場卸完貨，其實正要到辦公室拿卸貨單，當時一名周姓同事也開著大拖車進場，正要停車卸貨，倒車時未注意右後方有人，且又是後照鏡看不到的死角。

這一段畫面曝光後，不少網友都被嚇壞，紛紛留言替這名工人擔心，也有人質疑拖板車倒車怎麼都沒有警示音，還有邱姓男子不斷回頭的原因，然而，這起車禍的肇事原因，正由警方進一步釐清中。

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▼工人遭拖板車輾過逃死劫。（圖／東森新聞）