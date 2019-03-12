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終止路殺！苗栗石虎公園真有石虎！　13紅外線照相機全紀錄

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記者黃孟珍／苗栗報導

卓蘭鎮石虎公園真有石虎出沒！苗栗縣政府2018年時委託專業團隊，在140縣道架設13部紅外線自動照相機監測，其中有4部相機拍到石虎夜間出沒的影像，而之前討論度破表的「卓蘭鎮石虎公園」東南邊2部相機，也有發現石虎活動的蹤跡。

▲卓蘭鎮石虎公園東南邊所架設2部相機，監測到石虎在夜間活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲卓蘭鎮石虎公園東南邊所架設2部相機，監測到石虎在夜間活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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由於140縣道沿線曾發生過數起石虎路殺案例，縣府期望透過了解石虎利用道路情形，並進行路殺減緩之改善措施，而開啟「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計畫。 卓蘭石虎生態濕地公園旁的140縣道為高架段，該區相機主要架設於鄰近道路之溪床，所拍攝到之石虎主要於夜間出沒，溪床上亦可發現石虎排遺；後續若能妥善管理大安溪濕地公園之環境品質，讓石虎能使用該地作為聯繫道路兩側棲地的通道，或許能對降低該區域石虎遭路殺風險有正面效益。

▲研究團隊於140縣道共架設13台紅外線自動相機進行監測，架設區域大致可分為火炎山隧道周邊以及卓蘭鎮周邊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲研究團隊於140縣道共架設13台紅外線自動相機進行監測，架設區域大致可分為火炎山隧道周邊以及卓蘭鎮周邊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府也表示，別的地區很難拍到石虎，苗栗卻很容易拍到，好的棲地固然要努力維護，但開發是人類文明發展的進步，別的縣市已經失去機會，無法重來，苗栗在擬定開發過程更要謹慎面對野生動物的需求，繼「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計畫之後，縣府準備要進行全苗栗縣淺山地區的石虎族群數量與分布調查，本計畫將分2年執行，未來可產出本縣概估的石虎數量，對往後保育計畫擬定及重大工程開發，都能做到開發兼顧保育。

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關鍵字：卓蘭石虎公園,石虎,現蹤跡

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