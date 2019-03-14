　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

暖心！駕駛紅燈右轉遭攔「我老婆中毒」　警鳴笛開道送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲文山一分局木新所暖警協助民眾將妻子送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山一分局木新所暖警協助民眾將妻子送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

10日中午約11時許，文山一警分局木新所警員在路上巡邏，看到駕駛開車紅燈右轉本要追上攔查開單，不料警員騎車靠近後、駕駛卻緊張搖下車窗求助：「車上有人暈倒、我想快點趕到醫院！」警員看車上後座確有女子倒臥、臉色蒼白，警員原本要開單，變成鳴笛協助開道，不到2分鐘就將病患送到萬芳醫院急救。

這起暖心的警方救援事件發生在3月10日11時許，文山一警分局木新派出所警員呂楚霖、黃富培正在路上巡邏騎車巡邏，兩人行經興隆路4段時，見前方車輛違規右轉隨即追上攔查，準備開單。

▲文山一分局木新所暖警協助民眾將妻子送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山一分局木新所暖警協助民眾將妻子送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

不料駕駛見警方攔車，立即搖下車窗拜託警方：「車上有人暈倒！我要趕到醫院！」員警見後座確實有女子倒臥車上，且臉色蒼白表情痛苦，警員確定民眾需要緊急協助狀況屬實。兩名警員立即以警用機車一前一後方式，打開警示器鳴笛協助開道，不到2分鐘便將病患護送至萬芳醫院。

順利將女子送醫後，警員詢問才瞭解：張姓市民（49歲）的妻子（50歲）因病在家中自行服藥，結果不明原因中毒昏迷，張民為趕時間救妻送醫，情急之下一路違規，沒想到引起警方注意攔查，所幸2名員警反應相當快，一路鳴笛協助開道，及時趕到醫院，幾分鐘之差就可能是活命的關鍵，張男順利送妻到醫院救治後，頻頻感謝熱心警員義舉。

但警方提醒民眾，若遭遇類似急需送醫緊急狀況，可以直接打119或110向警消求助，由員警安全護送就醫，最好不要自己開車違規超速，以免發生意外危險。

【其他新聞】

離奇！東吳商學院學生　獨赴中科大10樓跳樓尋短

網購屈臣氏1500萬結帳0元　駭客冷笑「花100萬請我不回去」

這批堅果好毒！ 國際刑警查跨國販毒　起獲2.1億安毒逾50公斤

ET快訊
理科太太在家DIY抹片篩檢涉違法　衛生局勒令影片下架
《戲說》男演員猝死　表哥瞧不起靈堂大吵！爸顯靈摸頭…女兒淚崩
快訊／訪韓國瑜遭韓粉圍剿！黃光芹請辭廣播主持
館長員旅掏250萬遊泰國！霸氣全部人「住Villa頂級房」
淡大富家女離奇陳屍水溝　FB曬嘟嘴合照：正能量拉我一把

關鍵字：文山一警方,萬芳醫院,藥物中毒,開道

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車右轉輾爆頭慘死

影／媽媽送的20歲生日禮是186萬LEXUS　彰化富少開1年酒駕撞爛

成醫職場霸凌！他闖開刀房「猛砍護理師7刀」　體循師被判1年

新竹「詭異蜈蚣陣」？號誌燈故障20分鐘　機車停成「貪食蛇」

酒駕失控撞斷路燈　高雄男彈副駕「彎腰對折」痛苦抽搐

更新／北市百齡橋下「浮屍趴渠溝」！　詭母子倒旁邊草地

台南1歲女童遭虐殺案　 3名被告起訴求處無期徒刑

一句夜路危險！叛逆女嗆「希望我被XX」媽委屈落淚　婆婆酸：不會教小孩

人夫抓姦蹲下聞衛生紙喊：有味道　沒驗出「斑點」他逆轉判無罪

16歲ABC少年伴屍淡江女大生　面對偵訊採「三不政策」

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

台南1歲女童遭虐殺案　 3名被告起訴求處無期徒刑

一句夜路危險！叛逆女嗆「希望我被XX」媽委屈落淚　婆婆酸：不會教小孩

人夫抓姦蹲下聞衛生紙喊：有味道　沒驗出「斑點」他逆轉判無罪

16歲ABC少年伴屍淡江女大生　面對偵訊採「三不政策」

他「奇招」破解娃娃機挨告　網譏店家：調鬆夾子還怪客人反制？

惡男撞死清大博士4月將服刑　毆打老父又持BB槍襲警

想送生日禮物「給奶奶驚喜」　女童從徒步走到中壢卻迷路

淡大女學生二殯相驗　父母神情哀戚現身低頭不語

高雄警車左轉失控「撞斷路燈」　副駕駛座學長受傷上頸圈

離奇溺斃淡大女學生英勇事蹟曝　曾怒嗆虐狗男PO網助警逮毒蟲

美國萬噸登陸艦爆腮腺炎　700官兵海上漂泊72天

搭車送住宿！春遊補助「高鐵狂加碼」　住指定飯店竟免花一毛錢

台南1歲女童遭虐殺案　 3名被告起訴求處無期徒刑

拒為政策背書　幸福盟籲教育部落實公投結果「勿於國中小實施同志教育」

2019年首起！嬌生滑石產品致癌敗訴　加州陪審團判賠9億

再找到1艘二戰大型沈船！　美航母「胡蜂號」遺骸現蹤

「黑盒子」交給歐洲分析　衣航：怕美國袒護自家人

走過一甲子！高雄必吃傳統早餐　大排長龍只為現點湯包

SBL／金酒打頭陣「主場日」　限量100份海報發不完...

理科太太在家DIY抹片篩檢涉違法　衛生局勒令影片下架

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

社會熱門新聞

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就..

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女..

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年..

淡江女大生魂斷百齡橋！16歲少..

酒駕撞碎女騎士亡！駕駛親友談賠..

即／虐殺1歲嬰！小媽媽、堂姊夫..

彰化驚傳車內燒炭！休旅車內祖孫..

BMW重機撞山壁　男騎士慘摔爆..

東吳商學院學生　獨赴中科大10..

5秒倒地！工人歪頭走慘遭拖板車..

她思念父親竟以鞋帶上吊　男友破..

金牌教練激戰賓士女　弄壞沙發露..

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽..

變態！道士趁女子體虛　壓在神桌..

更多熱門

相關新聞

男童熱痙攣昏迷！Uber運將機警找巡邏車　「5分鐘送醫」暖哭5萬人

高雄有一名Uber司機日前載了匆匆上車的一對母子，一歲大的男童因熱痙攣陷入昏迷，母親相當著急，就在前往醫院途中，機警的運將看到對向閃燈，是一輛警車，立刻上前向員警求助「小朋友要送急診，可以幫我開到嗎？」，當時員警二話不說立刻掉頭開道，讓原本15分鐘車程，只花5分鐘就到急診室，幸好孩子經過救治，也順利恢復意識。

警霸氣鳴笛！2分鐘送孕婦到醫院

8旬老婦心臟病發　暖警鳴笛開道送醫救回命

「台灣麻醉科專家陳大樑」接任萬芳醫院院長

女嬰送醫卡車陣　3警開道撿回一命

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年舊愛

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

新一波春雨深夜襲！北部濕5天

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼「一掌拍碎花生」

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面