暖心！駕駛紅燈右轉遭攔「我老婆中毒」　警鳴笛開道送醫

▲文山一分局木新所暖警協助民眾將妻子送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

10日中午約11時許，文山一警分局木新所警員在路上巡邏，看到駕駛開車紅燈右轉本要追上攔查開單，不料警員騎車靠近後、駕駛卻緊張搖下車窗求助：「車上有人暈倒、我想快點趕到醫院！」警員看車上後座確有女子倒臥、臉色蒼白，警員原本要開單，變成鳴笛協助開道，不到2分鐘就將病患送到萬芳醫院急救。

這起暖心的警方救援事件發生在3月10日11時許，文山一警分局木新派出所警員呂楚霖、黃富培正在路上巡邏騎車巡邏，兩人行經興隆路4段時，見前方車輛違規右轉隨即追上攔查，準備開單。

▲文山一分局木新所暖警協助民眾將妻子送醫搶救。（圖／記者張君豪翻攝）

不料駕駛見警方攔車，立即搖下車窗拜託警方：「車上有人暈倒！我要趕到醫院！」員警見後座確實有女子倒臥車上，且臉色蒼白表情痛苦，警員確定民眾需要緊急協助狀況屬實。兩名警員立即以警用機車一前一後方式，打開警示器鳴笛協助開道，不到2分鐘便將病患護送至萬芳醫院。

順利將女子送醫後，警員詢問才瞭解：張姓市民（49歲）的妻子（50歲）因病在家中自行服藥，結果不明原因中毒昏迷，張民為趕時間救妻送醫，情急之下一路違規，沒想到引起警方注意攔查，所幸2名員警反應相當快，一路鳴笛協助開道，及時趕到醫院，幾分鐘之差就可能是活命的關鍵，張男順利送妻到醫院救治後，頻頻感謝熱心警員義舉。

但警方提醒民眾，若遭遇類似急需送醫緊急狀況，可以直接打119或110向警消求助，由員警安全護送就醫，最好不要自己開車違規超速，以免發生意外危險。

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