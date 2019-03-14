王世堅挺韓國瑜選總統　網：被民進黨耽誤的韓粉

圖文／鏡週刊



民進黨台北市議員王世堅被稱有「扶龍命格」，只要被他罵過的人都會紅，他今（13日）在臉書上挺韓國瑜出線選總統，還將韓國瑜比喻成「倚天劍」，PO文一出立刻引起網友熱議。

王世堅今（13日）在臉書PO文，表示自己出生於228受難家庭，支持台灣獨立，與韓國瑜支持九二共識、兩岸一家親完全對立，但他認為，各家媒體民調都顯示韓國瑜是國民黨最強人選，國民黨應該讓韓出線，不該歹戲拖棚，否則2020總統大選「國民黨不要打輸了反怪兵器不好」。

王世堅將韓國瑜比喻為國民黨的「倚天劍」，相較於柯文哲、朱立倫、吳敦義立場模糊，韓國瑜明確支持九二共識，和民進黨反對中國一國兩制不同。王世堅認為，民進黨將全黨力挺蔡英文總統連任，與國民黨對決勢在必行，「2020年就來一場君子之爭，讓民眾選擇！」

網友看到王世堅力挺韓國瑜參選，紛紛留言「真君子！」「阿堅議員是被韓冰感動了？和韓國瑜搭檔參選正副總統？」「真心覺得堅哥是被民進黨耽誤的韓粉」「堅哥加油，一起支持韓國瑜！」「欣賞真性情的堅哥」。



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