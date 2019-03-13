北韓高官代表團12日密訪北京　韓媒：談「川金破局協議」

▲北韓高官出訪中國，疑似是為了向習近平說明川金會「結果」。（圖／路透社,KCNA）



國際中心／綜合報導

北韓高層代表團疑似在12日搭乘高麗航空班機飛抵北京首都機場，據消息人士指出，一行人抵達北京機場後，馬上就被中方安排的接駁車輛接往市區。據了解，雖然目前還無法確定出訪北京的是誰，但是從中方特別安排專屬車輛直接從機場貴賓室離開看來，應該是副部長級以上的高級官員。

根據《韓聯社》報導，北韓駐中大使館的車輛12日上午就已經駛入北京首都機場貴賓室等待貴客到來，隨後馬上與中方所安排的車輛一同離開機場前往市區。當地消息人士透露，依照中方所提供的禮賓規模來看，「貴客」很有可能就是來自平壤的北韓代表團。

據了解，雖然河內川金會正式宣告破局，但是北韓高官出訪北京很有可能就是為了向北京當局介紹川金二會的談判結果。另外，中國與北韓正值建交70周年，北韓也有可能是為了深入了解中國目前的經濟發展狀況而派出參訪團。

另一方面，先前曾有消息指出，金正恩在結束河內川金會後，會搭乘專列赴北京車站與中國國家主席習近平會面，但是金正恩一行人會後卻直接返抵平壤，跌破眾人眼鏡。據悉，由於正值大陸全國政協、人大兩會期間，若金正恩進京會見習近平，最有可能的時間點只有3月4日，因3、5日是政協、人大會議開幕，習近平可能「沒有空」，但由於川金會未有結果，習金會舉辦意義不大，因此金正恩選擇盡快返國。