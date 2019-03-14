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扮股市禿鷹圖利！明星調查官竟變送貨員　年薪百萬淪月領3萬

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▲▼ 年薪百萬淪月領3萬　明星調查員變送貨員 。（圖／東森新聞）

▲前調查官楊肇忠涉嫌利用職務之便圖利被判刑。 （圖／東森新聞）

突發中心／台北報導

調查局北機站前調查官楊肇忠，因投資股市虧損，竟涉嫌利用職務之便，將偵辦行動洩漏給股市操作手鄧福均，因此被依照圖利罪判1年6月、洩密罪判刑6月。此外，楊肇忠出事後也被停職，因此他只好去改當果菜送貨員、黑板組裝工，從年薪140萬左右，瞬間降到月薪3萬元。

判決指出，楊肇忠自2014年起因操作當沖交易虧損1000餘萬，積欠親友900多萬元。2015年8月他支援北機站其他同事偵辦某件炒股案，負責詢問捲入該案的股市作手鄧福鈞，因而得知鄧男善於炒作股票。而楊男為籌資償債與股款，2015年9月偷翻同事卷宗，取得鄧男的聯絡方式，以公用電話陸續向鄧男借款110萬元。

檢調單位深入查辦，發現鄧福均是主要做空獲利者，並追查出鄧福均消息來源是楊肇忠。原來搜索當天，楊肇忠支援搜索群聯假帳案，在搜索前以LINE傳訊息通知鄧「不要碰IC設計」，鄧福鈞回問「不要碰聯？不要碰群？」楊皆回覆「不方便說」，鄧追問「不要碰群聯？」楊發訊提醒「不要碰就對了」。鄧隨即放空群聯170張，大賺1104萬元。

一審法院將楊肇忠判刑3年2月、鄧福均判刑2年。案經上訴，高等法院13日二審宣判。高院依照圖利罪將他輕判1年6月，另外再依洩密罪判刑6月，得易科罰金18萬元。圖利罪可上訴。另外鄧福均也獲得減輕，一審的2年刑期改判1年6月。

此外，根據《聯合新聞網》報導，楊肇忠出事之後就被停職，而他為了生計，只好改去當蔬果送貨員、黑板組裝工，薪水也大不如前，還因為太累而在高速公路上打瞌睡出車禍，賠了對方5萬元，下場令人不勝唏噓。

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關鍵字：楊肇忠,調查員,送貨員

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