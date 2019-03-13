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《教師法》引教師誤解　教長潘文忠臉書發文澄清觸及11萬人次創新高

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▲▼ 教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部長潘文忠指出，新媒體是接觸民眾的第一手平台，希望未來針對民眾對於政策上的誤解，可以立即與外界澄清。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

蘇貞昌接任閣揆至今，各個閣員展現了「接地氣」能力，許多官員都以影片方式與民眾互動。教育部長潘文忠也在今年農曆年前小年夜開啟個人臉書，潘文忠今（13日）在部務會報時表示，原本以為自己是新手，發文應該不會太多人來看，不過前幾天針對《教師法》修正案回應民眾時，該則貼文竟觸及11萬多人，更有近百則留言，讓他非常驚訝。他表示，新媒體確實是接觸民眾的第一手平台，希望未來針對民眾對於政策上的誤解，可以立即與外界澄清。

潘文忠8日在他個人臉書針對外界對於《教師法》修法的誤解發文澄清，文中他指出，本次修法完全不涉及寒暑假是否增加到校日或進修日；教育部從未計畫教師統一寒暑假強制到校； 寒暑假到校時間訂定原則與現有機制相同等。發文後有千人按讚、百人留言，潘文忠指出，這件事讓他深刻體會，教育部未來要更加跟上社會脈動，善用臉書等新媒體，即時澄清片面、不實或被誤解的訊息，和社會雙向溝通。

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教育部部務會報潘文忠也指出，《教師法》修正案雖然是政府的善意，但外界似乎有些誤解，而造成對老師的傷害，針對《教師法》提到的「寒暑假到校日數由中央訂之」、「教師有義務兼任行政職務」等，潘文忠再次澄清，老師們的寒暑假及兼任行政職務規定跟以前並沒有變化，只是由「命令」提升至「法律」位階，或把條文內容訂得更明確。

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關鍵字：教師法,教育部長,潘文忠,臉書,接地氣

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