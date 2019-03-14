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三芝BMW重機打滑撞山壁　男騎士慘摔撞頭亡

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▲▼重機騎士騎乘BMW重型機車，卻不慎撞上山壁身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲重機騎士騎乘BMW重型機車，卻不慎撞上山壁身亡。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市三芝區接近馬偕護專三芝校區的一處山路彎道，13日晚間11時許傳出有騎士摔車後血流不止，警消獲報後趕抵現場，發現一名年約40歲的重機騎士與一部BMW重型機車倒在地上，據了解，疑似是騎士過彎時，不慎打滑摔車，頭部大量失血，救護人員趕緊將他送往淡水馬偕醫院搶救，經過急救後，騎士仍傷重不治。

警方表示，報案人為同行的其他友人，當時一群人騎著重機，到三芝區用餐完要返家，行經新北市三芝區101縣道，接近馬偕護專三芝校區的一處彎道時，疑似車輛打滑，整輛重機重重撞上山壁，滑行15米後，頭部撞上路邊電線桿，當場爆頭，同行友人見狀立即報警。

警消獲報後，立即派遣人車前往現場救援，救護人員將騎士送往鄰近的淡水馬偕醫院急救，但由於騎士傷勢過重，最終仍宣告不治。警方除了通知騎士家屬到場協助處理後續事宜，也將對死亡的重機騎士進行抽血檢驗是否有酒駕，目前警方正在詢問同行友人，車禍當時的經過，要進一步釐清車禍原因。

▲▼重機騎士騎乘BMW重型機車，卻不慎撞上山壁身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲重機騎士疑似因為打滑而撞上山壁後，頭部再撞擊電線桿。（圖／記者趙永博攝）

▲▼重機騎士騎乘BMW重型機車，卻不慎撞上山壁身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼現場留下騎士沾血的安全帽等物品。（圖／記者趙永博攝）

▲▼重機騎士騎乘BMW重型機車，卻不慎撞上山壁身亡。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：BMW,重機,山壁,打滑,山路

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