「世界名畫到我家」　華醫大推借畫服務

▲中華醫事科大推出「世界名畫到我家」借畫服務，曾信超校長（前左三）偕同主管們鼓勵師生踴躍到圖書館借畫回家欣賞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

圖書館除了可以借書閱讀外，也可以借畫回家欣賞、美化居家！中華醫事科技大學這學期開辦名畫借賞服務，全體教職員工、學生，皆可憑服務證或學生證，向圖書館借畫回家觀賞或美化居家環境，期限到了再歸還就可以。

華醫大校長曾信超表示，這個制度的發想來自美國波士頓圖書館的借畫服務，對當地人文藝術涵養的提升帶來莫大助益，中華醫大仿照辦理，希望對師生的藝術素養發揮潛移默化作用，讓校園更富人文氣息。

華醫大校長曾信超、圖資處處長葉佳益、通識教育中心主任王素真等人，3月13日在圖書館3樓舉辦「世界名畫到我家」借賞、借掛服務啟動儀式，自即日起全體教職員工和學生皆可憑服務證和學生證到圖書館借名畫，每人每次可借2幅畫，借賞期2個月，可展延續借2個月，也就是說，每次借賞期最長可達4個月。

曾信超校長表示，多年前他前往美國麻省理工學院從事博士研究期間，發現哈佛大學、麻省理工學院和波士頓地區人文薈萃，挨家挨戶的家裡都有掛畫或擺畫，這些畫有多數來自向波士頓圖書館借的。波士頓圖書館購置許多原版畫家的創作，像借書一樣出借給民眾帶回去家裡掛起來欣賞，長期浸染於人文藝術的氛圍，波士頓的市民文藝水準頗高，在學術、文化藝術、醫學方面出了不少頂尖人物，也是諾貝爾獎得獎人密度最高的城市。

曾信超校長說，見賢思齊，中華醫大複製波士頓圖書館名畫出借的制度，讓教職員工和學生可以借畫回去欣賞，期盼在潛移默化之下滋潤校園人文、陶冶每位華醫人的藝術涵養。

王素真主任與葉佳益處長說明名畫借賞、借掛辦法時表示，此次總共購置了151幅畫作，雖然都是複製畫，但每件畫作都是世界知名畫家的作品，像是米勒的「拾穗」、梵谷的「星夜」…等等，每張作品都附有作者的介紹和創作意涵，讓觀賞者在欣賞畫作的藝術之美的同時，也能進一步了解畫家和作品的內涵。

此外，無論是教職員或學生，借畫的期限都是2個月，最長得延為4個月，借到的名畫可以帶回家裡擺飾欣賞、掛起來美化居家環境，也可掛在辦公室、研究室、教室或宿舍，借畫期間請妥為愛惜保護畫作，借期到了拿回圖書館歸還即可，歡迎全體教職員工、學生踴躍響應、多多利用。

中華醫大「世界名畫到我家」借賞、借掛服務啟動後，立即吸引不少師生搶先借，護理學院院長謝政蓉借了梵谷的「隆河的星夜」和布蘭潔的「朱麗葉的小提琴」；調保系陳佳欣老師借梵谷的「夜晚露天咖啡廳」和米勒的「拾穗」；喜歡雷諾瓦畫風的長照系王靖婷老師借了雷諾瓦的「煎餅磨坊」、「船上的午餐」；進修部長照系學生葉芯妤借了莫內的「吉維尼的睡蓮」、克林姆的「吻」；生醫研究所學生郭貴玲則借了塞尚的「有蓋碗的靜物」和夏卡爾的「乘著愛情飛翔」。葉芯妤表示， 1幅要掛客廳供全家欣賞兼美化，1幅掛在自己房間，讀書累了可以轉移視線看看畫調劑身心。