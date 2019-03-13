大陸漁船「侵門踏戶」　棉花嶼海域撞損台灣漁船

記者游芳男／宜蘭報導

7日上午屏東東港籍一漁船，在基隆外海棉花嶼海域作業時，遭大陸福建漁船撞上，船身右後舷受損嚴重，需花費百萬元維修費，船長家屬在爆料公社投訴，希望政府有關單位能代討回公道。

▲▼屏東東港籍「魚進滿6號」漁船，遭福建漁船撞損右後舷，維修費需百萬元，船長家屬在爆料公社投訴（上圖），盼給政府代討公道。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

屏東東港籍「魚進滿6號」漁船，7日上午11時許，在基隆外海棉花嶼海域（北緯25度31分，東經122度13分）作業時，遭海豐00699號漁船衝撞，漁船船身受損嚴重。

船隻已返回南方澳漁港上架維修的「魚進滿6號」船長陳清法表示，他是要在該海域捕撈鯊魚，大批大陸漁船越界捕魚「偷抓」，過程中不知為何要衝撞他的漁船，因向媒體投訴後，海巡署不斷希望他不要受訪，他說「自己被大陸船欺負，海巡署又要被責備」，認為很無奈。

蘇澳海巡隊說，當天海巡署獲報後，緊急派遣澳底、基隆及北部機動海巡隊共3艘船艇趕赴事故海域馳援，並非任事故發生不管，此部份已向船長說明，但否認要求勿對外受訪。另，將釐清整起案情，協助台籍漁船向中方漁船求償。



蘇澳區漁會總幹事陳春生說，「魚進滿6號」漁船，平時都在南方澳漁港出入，對於大陸漁船「根本已經抓到台灣的門口了」，海巡署應嚴格護漁。



宜縣延繩釣協會總幹事林新川指出，事發地點距岸約30多海浬，已出台灣12海浬領海範圍，算是「公海」，平時台灣及中國漁船都會在該海域作業。而漁船在海上發生碰撞的情形很常見，並非新鮮事，因案發時他人在日本參加台日漁業會議，返台得知此事後，已積極介入處理。



林新川表示，肇事的大陸漁船，於案發後有留下電話，也表示願意賠償。「魚進滿6號」對受損部分已拍照存證，且已向蘇澳港務分局報案，製作海事報告，釐清碰撞肇責。



林新川建議，「魚進滿6號」船長可持估價單及相關資料，透過全國漁會系統或海基會，向對岸求償。

▲▼遭屏東東港籍「魚進滿6號」漁船指控撞損右後舷的福建閩海豐00699號漁船。（圖／翻攝自爆料公社，下同）