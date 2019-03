「女生太Man、太醜不可能」男性侵判無罪！恐龍法官被嗆爆　

▲只因女子因長得不漂亮,兩名性侵嫌犯被判無罪引發群起激憤。示意圖,非當事人。(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

恐龍法官不分國界!義大利高等法院8日下令發回更審一起性侵案件,安科納上訴法院3名女法官去年對此案的判定引起群起激憤,兩名遭控性侵的男子無罪,原因竟是受害女子的外表「太男性化」、「毫無性吸引力」、「看起來就不會被強暴」。案件細節公開後立刻引爆軒然大波,逾200名女權運動者到法院抗議,砲轟厭女、獵巫與不公的司法體系。

#Flashmob Corte di Appello #Ancona tutti insieme per esprimere indignazione per sentenza, annullata da Cassazione, di assoluzione per due giovani condannati in primo grado per violenza sessuale, con motivazione che vittima fosse troppo mascolina #indignate #siamotuttivichinghi pic.twitter.com/4qdDpkgUR2