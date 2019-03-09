義大利要當G7首國嗎？簽署「一帶一路」　官員立場猶豫

▲義大利對於是否與中國簽署一帶一路協議猶豫不決。圖為義大利南部的焦亞陶羅港（Gioia Tauro）。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

義大利有意加入中國提出的「一帶一路」倡議，但在美國施壓之下，義大利聯合政府似乎對是否與中國簽署協議、為這項基礎建設投資計畫背書而感到猶豫不決。

義大利國務次卿皮基（Guglielmo Picchi）表示，在簽署一帶一路協議前有必要三思。他6日推文說，「今天起，我不認為我們應該簽署。」與此同時，義大利經濟發展部副部長葛拉希（Michele Geraci）卻向《紐約時報》（New York Times）和《金融時報》（Financial Times）表示，雖然協商尚未結束，但很可能在中國國家主席習近平本月稍晚訪問義大利時簽署這項計畫。

中國提出上兆美元規模的「一帶一路」倡議，目的是透過在南太平洋和歐亞非大陸等65個國家建設港口、鐵路等其他基礎建設，擴展商業貿易。不過，批評指出這項計畫導致地主國背負過多的債務，當地企業也沒辦法分配到足夠的就業機會。

中美關係目前正處以冷戰結束後的最低點，華府反對一帶一路倡議，並指這項計畫將使參與國背負沉重債務，也傷害自身主權。白宮國家安全會議（NSC）發言人馬奇斯（Garrett Marquis）向《金融時報》說，美國認為一帶一路是中國為了自身利益而提出，絕非為了義大利。

中國外交部發言人陸慷6日駁斥說，「美方人士有關表態非常可笑，義大利作為一個大國與發達經濟體，很清楚自身利益所在，也能夠獨力做出自己的政策判斷。」