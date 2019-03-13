訪吉布地高喊「中國危害主權」！馬克宏遭官員反嗆：法國沒錢

▲ 2018年11月11日，馬克宏和伊斯梅爾·奧馬爾·蓋雷在巴黎舉行的巴黎和平論壇期間握手。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

近年來，中國已在非洲國家吉布地（Djibouti）建立軍事基地，投資數十億美元用以建設基礎設施。對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日出發拜訪非洲東部，並在造訪吉布地（Djibouti）時表示，近年來中國在非洲地區日益增長的經濟影響力，已經影響到非洲國家的主權。不過，當地官員聽到後卻反嗆，法國來得太晚，而且「他們沒有錢」。

根據《路透社》報導，馬克宏在吉布地總統伊斯梅爾·奧馬爾·蓋雷（Ismail mar Guelleh）旁表示，從長遠來看，中國貸款的條件可能非常危險，中國是一個偉大的世界強國，而且近年來不斷擴大在各國的存在感，特別是在非洲，「但短期內看起來不錯的東西，往往會在中長期變得糟糕」，他不希望中國的入侵，侵害法國歷史夥伴的主權或經濟削減。

事實上，位於通往蘇伊士運河的紅海南口的吉布地，擁有法國在非洲最大的海軍基地，約有1400名法國人在此訓練非洲軍隊，監視有「非洲之角」之稱的索馬利亞半島和葉門。值得一提的是，儘管僅擁有100萬人口的吉布地被視為法國的重要前哨，但過去20年內，馬克宏是第二位造訪吉布地的法國總統。

對於馬克宏造訪時的「好心」警告，有一位吉布地官員不領情地反嗆，「生意就是生意，中國人在這裡投資，而法國沒有競爭力....，法國來得太晚，非常晚，而且他們沒有錢」。對此，馬克宏表示，法國企業已經準備好長期投資吉布地，但需要一個更好的商業環境。法國駐布吉地的外交官也說，法國認為，布吉地仍需要很長一段時間，才能成為獲勝的領土，但現階段，北京的兢爭相當激烈。

在馬克宏造訪期間，法、吉二國並未簽署任何商業協議。

據了解，當地除了擁有法國的軍事基地外，還有一個美國軍事基地，但2013年，中國也開始在吉布地開建海外最大的軍事基地，規模足以媲美巴黎和華盛頓。此外，北京長期經營與非洲國家間的關係，提供經濟援助外，也吸引許多中方企業到當地投資，發展工業和建立基礎設施等，吸引許多非洲領導人公開稱讚。

不過，部分西方國家卻認為，北京借出的貸款，將會導致窮國陷入債務困境，接此交換該國的重要戰略資源。

▼ 在「一帶一路」戰略下，中國正計劃在斯里蘭卡、巴基斯坦興建港口，增加海軍相關設施。（圖／CFP）