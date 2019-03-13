　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

訪吉布地高喊「中國危害主權」！馬克宏遭官員反嗆：法國沒錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 2018年11月11日,吉布地總統伊斯梅爾·奧馬爾·蓋雷（Ismail mar Guelleh）與法國總統馬克宏在巴黎舉行的巴黎和平論壇期間握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2018年11月11日，馬克宏和伊斯梅爾·奧馬爾·蓋雷在巴黎舉行的巴黎和平論壇期間握手。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

近年來，中國已在非洲國家吉布地（Djibouti）建立軍事基地，投資數十億美元用以建設基礎設施。對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日出發拜訪非洲東部，並在造訪吉布地（Djibouti）時表示，近年來中國在非洲地區日益增長的經濟影響力，已經影響到非洲國家的主權。不過，當地官員聽到後卻反嗆，法國來得太晚，而且「他們沒有錢」。

根據《路透社》報導，馬克宏在吉布地總統伊斯梅爾·奧馬爾·蓋雷（Ismail mar Guelleh）旁表示，從長遠來看，中國貸款的條件可能非常危險，中國是一個偉大的世界強國，而且近年來不斷擴大在各國的存在感，特別是在非洲，「但短期內看起來不錯的東西，往往會在中長期變得糟糕」，他不希望中國的入侵，侵害法國歷史夥伴的主權或經濟削減。

事實上，位於通往蘇伊士運河的紅海南口的吉布地，擁有法國在非洲最大的海軍基地，約有1400名法國人在此訓練非洲軍隊，監視有「非洲之角」之稱的索馬利亞半島和葉門。值得一提的是，儘管僅擁有100萬人口的吉布地被視為法國的重要前哨，但過去20年內，馬克宏是第二位造訪吉布地的法國總統。

對於馬克宏造訪時的「好心」警告，有一位吉布地官員不領情地反嗆，「生意就是生意，中國人在這裡投資，而法國沒有競爭力....，法國來得太晚，非常晚，而且他們沒有錢」。對此，馬克宏表示，法國企業已經準備好長期投資吉布地，但需要一個更好的商業環境。法國駐布吉地的外交官也說，法國認為，布吉地仍需要很長一段時間，才能成為獲勝的領土，但現階段，北京的兢爭相當激烈。

在馬克宏造訪期間，法、吉二國並未簽署任何商業協議。

據了解，當地除了擁有法國的軍事基地外，還有一個美國軍事基地，但2013年，中國也開始在吉布地開建海外最大的軍事基地，規模足以媲美巴黎和華盛頓。此外，北京長期經營與非洲國家間的關係，提供經濟援助外，也吸引許多中方企業到當地投資，發展工業和建立基礎設施等，吸引許多非洲領導人公開稱讚。

不過，部分西方國家卻認為，北京借出的貸款，將會導致窮國陷入債務困境，接此交換該國的重要戰略資源。

▼ 在「一帶一路」戰略下，中國正計劃在斯里蘭卡、巴基斯坦興建港口，增加海軍相關設施。（圖／CFP）

▲▼一帶一路沿線國家斯里蘭卡。（圖／CFP）

ET快訊
簡直把妹神車電動版！Gogoro 2 Rumbler版發表只
男拍女女扭打嗆「射我啊」　下秒錄到自己遭射爆慘死瞬間

關鍵字：吉布地,Djibouti,馬克宏,Emmanuel Macron,法國沒有錢

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想炒掉伊凡卡和女婿？《紐時》記者新書曝川普曾說：他們不會玩遊戲

他算出每年「月經花費」只要800　要女人閉嘴：不如少買星巴克

72小時轟炸ISIS最後根據地！　SDF：24小時內逾3000名聖戰士投降

巨型狼犬「頭是人的2倍大」！　網友嚇傻：這怎麼養的？

北韓高官代表團12日密訪北京　韓媒：談「川金破局協議」

訪吉布地高喊「中國危害主權」！馬克宏遭官員反嗆：法國沒錢

研究：空氣汙染造成每年880萬人早死 比吸菸更致命

神力女超人再現！蓋兒加朵槓以色列總理　挺弱勢公民：愛人如己

五角大廈簽了！　川普「跨性別者從軍」禁令30天後生效　

北韓早就違反經濟制裁！安理會爆：金正恩專用賓士非正當管道取得

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

想炒掉伊凡卡和女婿？《紐時》記者新書曝川普曾說：他們不會玩遊戲

他算出每年「月經花費」只要800　要女人閉嘴：不如少買星巴克

72小時轟炸ISIS最後根據地！　SDF：24小時內逾3000名聖戰士投降

巨型狼犬「頭是人的2倍大」！　網友嚇傻：這怎麼養的？

北韓高官代表團12日密訪北京　韓媒：談「川金破局協議」

訪吉布地高喊「中國危害主權」！馬克宏遭官員反嗆：法國沒錢

研究：空氣汙染造成每年880萬人早死 比吸菸更致命

神力女超人再現！蓋兒加朵槓以色列總理　挺弱勢公民：愛人如己

五角大廈簽了！　川普「跨性別者從軍」禁令30天後生效　

北韓早就違反經濟制裁！安理會爆：金正恩專用賓士非正當管道取得

坤達心疼！柯佳嬿頂10度寒流淋雨　「臉僵慘白」笑不出來

淘寶400元客製USB！女買家「附圖說明」卻悲劇　超魔性簽名...網全笑噴

《教師法》引教師誤解　教長潘文忠臉書發文澄清觸及11萬人次創新高

連俞涵日本鎌倉拍攝　一下飛機收到「外婆去世」消息淚崩

鄭州6歲童下錯站「追打公車」！上車後大喊「媽」...她仍低頭玩手機

外籍男車窗貼「愛台灣」國旗　逆向搶停車位還嗆「為什麼不可以！」　

多國政府邁向數位轉型　Gartner：超過半數IT職缺尚未出現

200萬頭期款只夠買一坪　超豪宅西華富邦擠入「200萬俱樂部」

日職／王柏融連4場熱身賽缺陣　16日會桃猿老戰友

想炒掉伊凡卡和女婿？《紐時》記者新書曝川普曾說：他們不會玩遊戲

國際熱門新聞

她吞男友體液…「狂嘔呼吸困難」..

遊瓜地馬拉失蹤　她赤裸亡疑遭性..

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝..

孕婦喝酒開趴　途中生產...竟..

住垃圾屋蟑螂亂竄　童哭喊求救

「岳父毀容別來婚禮」她怒甩渣男..

男嗆有種射我啊　下秒中槍慘死

黃小玫進攻甲子園！台灣人狂起雞..

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：..

姊弟坐摩天輪　飛機下秒衝撞包廂

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫..

飛豹飛行員閃過學校　墜機殉職

降落後打給你　衣航最後簡訊揪心

女學生欠租落跑　房東見房崩潰

更多熱門

相關新聞

【法國寫真】從海軍的鏡頭下看西方殖民視角

當時的法國，躊躇滿志，剛剛將中南半島以及中國的廣州灣據為己有，而影像中的法國國旗在揚子江上飄揚，更展現出這個民族的自信。

效法馬克宏　柯P參選總統模式曝光

從馬克宏《致法國人民的信》反思台灣的民主政治

法推「豬年郵票」與中搏感情　習近平、馬克龍互賀建交55周年

習近平與馬克宏互致賀電

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細妹決定分手

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面