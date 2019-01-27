法推「豬年郵票」與中搏感情　習近平、馬克龍互賀建交55周年

▲中法建交邁入55周年之際，中國國家主席習近平今與法國總統馬克宏互致賀電。（圖／路透）

記者蔡浩祥／綜合報導

中法建交邁入55周年之際，中國國家主席習近平今與法國總統馬克宏互致賀電，期許雙邊關係在新一年有更大發展。值得關注的是，法國已在上周六發行豬年生肖郵票，小全張上印有中文「中國春節豬年」字樣。

新華社報導，習近平在賀電指出，中法建交55年來，兩國堅持相互尊重、求同存異、互利共贏，不斷擴大雙方交往合作，給兩國和兩國人民帶來了實實在在的福祉。

賀電指出，世界正面臨百年未有之大變局，中法都是联合国安理会常任理事国，担负着特殊历史使命和责任，「我願同你一道努力，弘揚傳統友誼，高舉多邊主義旗幟，積極開拓創新」。

馬克宏也在賀電呼應習近平堅持多邊主義的主張，賀電指出，「當前國際局勢充滿不確定性，法中作為聯合國安理會常任理事國，在維護相互尊重、以規則為基礎的多邊主義國際秩序方面發揮著特殊作用」。

▲法國郵政總局發行的豬年郵票。（圖／中新社）

時逢中法建交55周年，法國已在上周六發行豬年生肖郵票。法國郵政總裁瓦爾日前在巴黎表示，中法郵政部門有良好合作，今年發行的豬年生肖郵票也非常精美。

他說，書法和繪畫是中國藝術的高級形式，今年的生肖郵票也很好體現了中國的藝術。據了解，法國郵政總局於2005年首次發行雞年紀念郵票。

這款豬年紀念郵票設計師、法籍華裔畫家陳江洪透露，這是他首次設計生肖郵票，認為生肖郵票的色彩要絢麗，圖案要樸實，要把中國藝術元素帶入法國的方寸之中。