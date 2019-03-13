天氣驟變一氧化碳中毒頻傳　苗栗大千醫院一夜收4病患

▲這4名從7歲到30歲不等的病患，經高壓氧治療後都順利出院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

因近日鋒面及冷氣團南下，天氣驟變為濕冷且溫差變化劇烈，大千綜合醫院24小時的高壓氧中心，一夜之間就收治了2男2女一氧化碳中毒的病患，接受治療後，4人狀況皆已穩定，且順利出院。

大千醫院指出，這4位民眾皆是由於氣候變冷，洗澡時緊閉窗戶，熱水器沒有保持通風，而造成一氧化碳中毒現象；其中3位分別由新竹的兩家醫院緊急轉診，包含一位7歲的小男生、23歲的男生及24歲的女生，另外1位則是從苗栗其他醫院轉診而來的30歲女生，到院後第一時間都使用高壓氧治療。

▲大千高壓氧中心是竹苗地區唯一24小時提供高壓氧治療服務的醫院，以縮短病患大腦缺氧的黃金時間 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，當突然遇到天氣驟變時，使用前未檢查，又遇到天冷門窗緊閉情況下，很容易造成室內一氧化碳濃度積蓄升高，而產生中毒情形。

蔡建宗也呼籲，若不慎發生一氧化碳中毒時，常見症狀有頭暈、嘔吐、無力或意識改變等，當下除了需盡快移到通風處外，為避免腦部缺氧太久造成傷害，請務必記得第一時間送至醫院接受高壓氧治療，以降低大腦或重要組織器官缺氧問題，減少遲發性神經後遺症。