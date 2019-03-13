陳筱諭啜泣爆「被民進黨勸退」　綠委還原協調過程

記者徐政璿／台北報導

台南市立委補選進入白熱化，「最強村姑」陳筱諭12日掃街拜票時，爆料她在民進黨初選時遭新潮流「黑箱做掉」；她點名，當時鄭文燦、鄭寶清及張宏陸3人同桌勸退，還出言歧視「妳那麼年輕，憑什麼出來選？」、「妳以為妳漂亮就可以，那我們找一個比妳漂亮的」最後黨內以不公開民調徵召郭國文。不過，民進黨立委反駁此事，並一一還原日前協調的過程，也揚言要提告。

鄭寶清表示，協調當天，當時陳筱諭回答「因為我很年輕，對年輕人有吸引力」，協調小組以去年地方縣市長選舉為例說，姚文智比柯文哲、丁守中年輕，但還是沒有贏，陳其邁也輸給比他年長的對手韓國瑜，以此證明「顯然不是年輕就會贏」。陳筱諭就改口說，自己的母親是地方議員，因此基礎很好。

鄭寶清指出，協調小組接受這樣的說法，才會送去做民調，後來是因為陳筱諭的民調輸了，所以提名郭國文，「如果她民調贏，我們就會提名她啊」。

張宏陸也強調，他絕對沒有講過那些話，「錄音檔黨中央絕對都有」，他要求陳筱諭道歉，否則就法院見；他批評，陳筱諭不該為了自己選舉抹黑別人，要選就好好選，這樣不能成就自己。

張宏陸也在臉書撰文表示，民進黨絕對是個支持年輕人的政黨，他從立委助理、縣府秘書、到市議員、立法委員，都是民進黨給年輕人機會的最佳證明，「民進黨給年輕人機會，但不能因此投機」。

▼台南市立委補選候選人陳筱諭。（圖／記者林悅翻攝）



