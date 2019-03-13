告別痘痘肌！小資女不能沒有的7款神級抗痘產品　

每次生理期或是熬夜，痘痘就會像洪水一樣湧出！
這次來推薦幾個高CP值的抗痘產品，從頭到腳都幫妳準備好了 ！
契爾氏 藍色收斂水 250ml
這款收斂水很適合做為局部濕敷
*建議使用步驟:
1.建議把化妝棉剪成小塊
2.倒上藍色收斂水
3.濕敷在痘痘上5-10分鐘（有助於消緩解）
4.擦上抗痘凝膠產品
但這款收斂水比較刺激，還是要根據膚質斟酌使用喔！
Skinlife滋卿愛
卸妝抗痘洗面乳（黃色）及 預防面皰洗面乳（白色）
這兩款洗面乳已經是我萬年空空賞的固定班底了
陪伴我度過了大半青春
是浴室絕對要囤貨的單品
黃色的‘卸妝抗痘洗面乳’
清潔力很好 保濕度也很棒
可以完美的清潔日常的淡妝喔
白色這款「預防面皰洗面乳」主打可以溫和的去除臉上的髒汙
重點是超容易起泡，而且超綿密（大愛）
MAYSKIN 優若美隱形痘痘貼 (薄透型、吸收+++)
這款痘痘貼號稱8秒賣出一盒
讓我來說說它到底有多膩害~~
這款分為薄透型 跟 吸收+++ 兩款
薄透型可以解決一般的痘痘
吸收+++提升了60%的吸收量，再大的痘痘也不怕
這款不像市面上的痘痘貼
貼完好像怕別人不知道妳長了一顆大痘痘在臉上
此款痘痘貼在外圈採用極薄曲面設計
完美的貼合肌膚 上妝也不怕被發現！
曼秀雷敦 藥用抗痘凝膠
他們家的產品就是抗痘界cp值的代表
擠出來是白色乳霜狀
很好推開又不厚重
擦完這支後可以有效的緩解痘痘的不舒適感！
(推推
Pair Acne W 痘痘藥膏
這款痘痘藥已經可以說是痘痘肌必備
除了可以消痘痘 據說還能治療粉刺！
大痘痘能在兩 三天就消掉
用在紅色痘痘上會微微的刺激感，不過也能很快消腫而且不會色素沉澱
貼心小叮嚀：不建議在藍色收斂水後使用，會容易起屑
Sebamed 施巴5.5痘淨面皰凝膠 （膚色）
施巴除了一般熟知的消疤藥膏以外
他們家出的抗痘凝膠也很厲害
成份跟使用感受都非常溫合
護唇膏式的設計也非常方便攜帶
但比起上面幾款的消炎速度偏慢
敏感肌的朋友可以優先考慮喔！
曼秀雷敦 Acnes抗痘沐浴乳
處理完臉部的痘痘
身體保養也不能忽略喔！
相信很多漂亮美眉都會跟我一樣
只要天氣悶熱
背後和手臂會冒出小小一顆一顆的痘痘
可是使用完這款沐浴乳
許多凸起來的痘痘都默默的消了許多~
以上為個人經驗分享~~推薦幾款好用的產品提供大家參考
但肌膚狀況如果很嚴重 還是建議去皮膚科報到喔
讓我們一起邁向牛奶肌吧！
※圖片+文字：Vogue 美人會 - Ethel
（完整文章請看VOGUE.com）
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