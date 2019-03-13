告別痘痘肌！小資女不能沒有的7款神級抗痘產品　

每次生理期或是熬夜，痘痘就會像洪水一樣湧出！

這次來推薦幾個高CP值的抗痘產品，從頭到腳都幫妳準備好了 ！

契爾氏 藍色收斂水 250ml





這款收斂水很適合做為局部濕敷

*建議使用步驟:

1.建議把化妝棉剪成小塊

2.倒上藍色收斂水

3.濕敷在痘痘上5-10分鐘（有助於消緩解）

4.擦上抗痘凝膠產品



但這款收斂水比較刺激，還是要根據膚質斟酌使用喔！

Skinlife滋卿愛



卸妝抗痘洗面乳（黃色）及 預防面皰洗面乳（白色）

這兩款洗面乳已經是我萬年空空賞的固定班底了

陪伴我度過了大半青春

是浴室絕對要囤貨的單品

黃色的‘卸妝抗痘洗面乳’

清潔力很好 保濕度也很棒

可以完美的清潔日常的淡妝喔

白色這款「預防面皰洗面乳」主打可以溫和的去除臉上的髒汙

重點是超容易起泡，而且超綿密（大愛）

MAYSKIN 優若美隱形痘痘貼 (薄透型、吸收+++)



這款痘痘貼號稱8秒賣出一盒

讓我來說說它到底有多膩害~~

這款分為薄透型 跟 吸收+++ 兩款

薄透型可以解決一般的痘痘

吸收+++提升了60%的吸收量，再大的痘痘也不怕



這款不像市面上的痘痘貼

貼完好像怕別人不知道妳長了一顆大痘痘在臉上

此款痘痘貼在外圈採用極薄曲面設計

完美的貼合肌膚 上妝也不怕被發現！

曼秀雷敦 藥用抗痘凝膠



他們家的產品就是抗痘界cp值的代表

擠出來是白色乳霜狀

很好推開又不厚重

擦完這支後可以有效的緩解痘痘的不舒適感！

(推推

Pair Acne W 痘痘藥膏



這款痘痘藥已經可以說是痘痘肌必備

除了可以消痘痘 據說還能治療粉刺！

大痘痘能在兩 三天就消掉

用在紅色痘痘上會微微的刺激感，不過也能很快消腫而且不會色素沉澱



貼心小叮嚀：不建議在藍色收斂水後使用，會容易起屑

Sebamed 施巴5.5痘淨面皰凝膠 （膚色）



施巴除了一般熟知的消疤藥膏以外

他們家出的抗痘凝膠也很厲害

成份跟使用感受都非常溫合

護唇膏式的設計也非常方便攜帶

但比起上面幾款的消炎速度偏慢

敏感肌的朋友可以優先考慮喔！

曼秀雷敦 Acnes抗痘沐浴乳



處理完臉部的痘痘

身體保養也不能忽略喔！

相信很多漂亮美眉都會跟我一樣

只要天氣悶熱

背後和手臂會冒出小小一顆一顆的痘痘

可是使用完這款沐浴乳

許多凸起來的痘痘都默默的消了許多~

以上為個人經驗分享~~推薦幾款好用的產品提供大家參考

但肌膚狀況如果很嚴重 還是建議去皮膚科報到喔

讓我們一起邁向牛奶肌吧！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Ethel

（完整文章請看VOGUE.com）

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