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告別痘痘肌！小資女不能沒有的7款神級抗痘產品　

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每次生理期或是熬夜，痘痘就會像洪水一樣湧出！
這次來推薦幾個高CP值的抗痘產品，從頭到腳都幫妳準備好了 ！

契爾氏 藍色收斂水 250ml

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
這款收斂水很適合做為局部濕敷

*建議使用步驟:
1.建議把化妝棉剪成小塊
2.倒上藍色收斂水
3.濕敷在痘痘上5-10分鐘（有助於消緩解）
4.擦上抗痘凝膠產品

但這款收斂水比較刺激，還是要根據膚質斟酌使用喔！

Skinlife滋卿愛

卸妝抗痘洗面乳（黃色）及 預防面皰洗面乳（白色）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這兩款洗面乳已經是我萬年空空賞的固定班底了
陪伴我度過了大半青春
是浴室絕對要囤貨的單品
黃色的‘卸妝抗痘洗面乳’
清潔力很好 保濕度也很棒
可以完美的清潔日常的淡妝喔
白色這款「預防面皰洗面乳」主打可以溫和的去除臉上的髒汙
重點是超容易起泡，而且超綿密（大愛）

MAYSKIN 優若美隱形痘痘貼 (薄透型、吸收+++)

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這款痘痘貼號稱8秒賣出一盒

讓我來說說它到底有多膩害~~

這款分為薄透型 跟 吸收+++ 兩款
薄透型可以解決一般的痘痘
吸收+++提升了60%的吸收量，再大的痘痘也不怕

這款不像市面上的痘痘貼
貼完好像怕別人不知道妳長了一顆大痘痘在臉上
此款痘痘貼在外圈採用極薄曲面設計
完美的貼合肌膚 上妝也不怕被發現！

曼秀雷敦 藥用抗痘凝膠

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

他們家的產品就是抗痘界cp值的代表
擠出來是白色乳霜狀
很好推開又不厚重
擦完這支後可以有效的緩解痘痘的不舒適感！
(推推

Pair Acne W 痘痘藥膏

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這款痘痘藥已經可以說是痘痘肌必備
除了可以消痘痘 據說還能治療粉刺！
大痘痘能在兩 三天就消掉
用在紅色痘痘上會微微的刺激感，不過也能很快消腫而且不會色素沉澱

貼心小叮嚀：不建議在藍色收斂水後使用，會容易起屑

Sebamed 施巴5.5痘淨面皰凝膠 （膚色）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

施巴除了一般熟知的消疤藥膏以外
他們家出的抗痘凝膠也很厲害
成份跟使用感受都非常溫合
護唇膏式的設計也非常方便攜帶
但比起上面幾款的消炎速度偏慢
敏感肌的朋友可以優先考慮喔！

曼秀雷敦 Acnes抗痘沐浴乳

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

處理完臉部的痘痘
身體保養也不能忽略喔！
相信很多漂亮美眉都會跟我一樣
只要天氣悶熱
背後和手臂會冒出小小一顆一顆的痘痘
可是使用完這款沐浴乳
許多凸起來的痘痘都默默的消了許多~

以上為個人經驗分享~~推薦幾款好用的產品提供大家參考
但肌膚狀況如果很嚴重 還是建議去皮膚科報到喔
讓我們一起邁向牛奶肌吧！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Ethel
 （完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

長痘痘更要擦保養品！專業皮膚科醫師的抗痘４原則，這款「抗痘神器」最推薦！

[保養] 抗痘大作戰 跟痘痘們道別吧！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,痘痘,抗痘產品,契爾氏,曼秀雷敦,痘痘貼,抗痘凝膠,收斂水

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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