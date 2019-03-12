馬紹爾群島超市賣桃園蔬果　首批農特產9公噸外銷

▲桃園市八德區蔬菜產銷班第三班長李傳添(左一)與馬紹爾群島福爾摩莎集團負責人林學銘(右一)共同簽署「馬紹爾福爾摩莎集團推廣桃園農特產品合作意向書」。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「在馬紹爾群島超市，可以買到桃園的新鮮蔬果。」桃園八德區蔬菜生產品質佳，遠近馳名，成為馬紹爾群島福爾摩莎集團負責人林學銘指定購買的農產品，12日親自來台與八德區蔬菜產銷班第三班，進行「馬紹爾福爾摩莎集團推廣桃園農特產品合作意向書簽署儀式」後，立即出口第一批、約9公噸的新鮮蔬果至馬紹爾群島。

市長鄭文燦於出席簽署儀式中指出，馬紹爾群島位於南太平洋，是我國遠洋漁業重要的補給基地，馬紹爾群島主要由珊瑚環礁組成，土質不適合栽種農作物，多半需仰賴進口蔬果。由於，桃園農業發達，近年來致力發展精緻農業，將工業自動化技術與傳統農業結合，讓桃園成為供應北台灣蔬果的重鎮。

▲▼桃園首批新鮮蔬果外銷馬紹爾群島。（圖／桃園市政府提供）

包括有機蔬菜及溫室蔬菜品質都是全國數一數二，其中八德區蔬菜產銷班第三班是全市蔬菜旗艦班，第三班班長李傳添曾獲神農獎肯定，蔬菜品質遠近馳名，也成為馬紹爾群島福爾摩莎集團負責人林學銘指定購買的農產品。

12日第一批外銷農特產總共500多件，其中以韓國山東白菜、高麗菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、青江菜、西洋芹、青花菜、芭樂、谷柑數量較多，總重9公噸。鄭文燦相信一定能提供當地居民更好的飲食選擇，並提升當地的生活品質。

鄭文燦表示，這不僅僅只是兩國生意上的往來，更是友誼加深的開始，讓遠在萬里重洋之外的馬紹爾居民，可以享用到桃園優質的農特產品，也為桃園農特產品做了極好的宣傳，市府未來將持續推廣桃園農特產品，並保持全國領先之地位。