別被外來種鳥類形象騙了！學者曝對台灣原生種超大衝擊　

▲台南學甲濕地生態園區發現保育鳥類「環頸雉」。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

外來種鳥類「埃及聖䴉」近來爆量在台灣猖狂繁衍，嚴重影響到台灣許多原生物種及其他鳥類生存，引起關注。台大森林環境暨資源學系教授袁孝維說，台灣還有許多外來種鳥類，如韓國高麗鴙、大陸畫眉鳥，及東南亞八哥等，引進容易，移除困難，不少都已造成「基因汙染」，若嚴重有一天台灣原生種恐怕會全部消失。

袁孝維表示，不只埃及聖䴉，從最早省政府時代為了精緻農業發展，從韓國引進的高麗鴙也同樣危害台灣原生物種，由於台灣環頸雉族群量少，毛色不夠豔麗，產肉量不高，當時便鼓勵、補助農民自國外進口人工飼養高麗雉，但久了這些鳥類飛到野外，危害環境，造成基因汙染，也就是跟台灣環頸雉雜交，導致台灣品種愈來愈少。

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▲袁孝維指出，高麗鴙因和台灣環頸雉雜交後，造成真正台灣品種愈來愈少。（圖／記者林悅翻攝）

為解決埃及聖䴉，林務局提出用空氣槍解決卻遭動保團體批不人道，林務局對此強調，這是因為已嚴重影響到台灣原生種。袁孝維舉例，以經濟層面損害來看，如東南亞的八哥、白尾八哥和家八哥飼養了之後，就會吃穀類，久而久之族群擴大，造成農作物損害衝擊也相當大。

袁孝維說，大陸畫眉鳥等外來鳥類，同樣對台灣原生種有基因汙染，尤其引進外來種並野放超容易，但想要真正移除、消滅卻很難，最明顯的就是，造成了許多原生種數量逐漸降低，若再這樣下去，最嚴重的後果就是台灣原生種全部消失。