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反對真拆遷、假安置！社子島居民抗議程序不正義

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▲▼社子島居民到北市府陳情。（圖／取自陳政忠臉書）

▲社子島居民曾到北市府陳情。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

立法委員何志偉與台北市議員陳慈慧12日偕同社子島的里長謝文加與社子島在地居民一同召開記者會，數十位居民高喊口號「反對真拆遷、假安置」，要求台北市政府針對社子島開發案的住戶拆遷安置問題妥善安排處置，市府不該擅改聽證程序，必須聽取在地民眾意見，否則現階段市府草擬的開發案社子島居民一定會抗爭到底。

何志偉表示，目前市府提出的安置計畫內容不盡人意，也無有效溝通，社子島目前有4258戶，大多數居民有近50%的中低收入戶、超過70%的弱勢家庭，但市府的社會住宅最大承租年限只有12年，相較於歐美各國大多都無承租年限限制，市府版本根本不近人情，聽證程序也亂改，完全不符程序正義。

▲▼何志偉率社子島居民召開記者會 。（圖／何志偉辦公室提供）

▲何志偉率社子島居民召開記者會 。（圖／何志偉辦公室提供）

對此，地政局解釋，為召開準備程序是因為明白聽證會要討論的項目為居民安置方式，而根據目前規劃，不同狀況有不同安置方案，無土地與房子的居民才適用12年年限的規定。

陳慈慧表示，自己沒有收到聽證會通知，市府聽證會程序來得又快又急，擅改說明會時間，說明會地點還不是辦在社子島、安置戶的推算也不科學，開發程序完備關乎程序正義，居民意見則是實質正義，盼望市政府能夠將程序完備並考量其特殊性。

對此，北市府地政局表示，去年8月已經函請本府都市發展局就內政部都委會決議與建議具體納入都市計畫檢討因應，以減緩開發衝擊，市府後續將參考內政部「都市計畫整體開發地區處理方案」，評估研議剔除區段徵收之原則與配套措施，以達成開發不滅村的目標。

社子島居民多數表達贊成開發，惟訴求應有更完整全面之拆遷安置方案，都委會辦理「社子島拆遷安置聽證」會議，並將作成聽證紀錄，依聽證陳述意見，評估修正本區段徵收拆遷安置計畫內容，後續由內政部於審議區段徵收範圍及抵價地比例時，具體檢視市府回應及處理情形。

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關鍵字：社子島,何志偉

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