幫新北蓋淡北公路挨批　柯P撇不尊重議會：通過審查馬上同意

記者陳家祥／台北報導

新北市長侯友宜11日到台北市政府拜訪台北市長柯文哲，雙方相談甚歡，柯文哲還釋出善意願出資幫忙興建淡北道路，「工程費不計較」，挨批不尊重議會。對此，柯文哲12日受訪表示，自己的態度是依法行政，沒有什麼尊不尊重議會，「你有本事環評、交維通過，然後工程預算出來總共多少，然後就按照跨縣市重大工程分攤辦法，這樣我都不會囉嗦，馬上同意。」

柯文哲12日出席國際烘焙暨設備展展前記者會後受訪表示，淡北公路的態度是這樣，還是依法行政，「一開始我對那態度是你要通過環評交維，你有本事通過環評交維那當然我們就接受。」

柯文哲說，工程是這樣，跨縣市的重大工程分攤都有一定規則，我是跟侯友宜講說，照規則講清楚，我們該付多少就多少，我也不會跟你在那邊耍什麼小把戲，你就講清楚。

至於議員砲轟不尊重議會，柯文哲說，也還好啦，也沒有什麼尊重議會不尊重議會，就依法行政。

此外，柯文哲傳出11日與卸任局處首長聚餐，赫見因「大巨蛋案」黯然下台的前都發局長林洲民，兩人還把酒言歡似乎一泯恩仇。柯文哲解釋，本來卸任首長就有請客，第一次吃的時候有好幾個沒有來，像林洲民當時卡在倫敦機場，所以後來就分兩批，「我跟他本來就沒有仇啊，我跟他其實還是很好。」

▲柯文哲出席2019台北國際烘焙暨設備展展前記者會。（圖／記者季相儒攝）