名人二代！她是不聽話的女兒　「離婚律師」李晏榕自爆曾劈腿

圖文／鏡週刊



那是一場五味雜陳的選舉，不少第三勢力候選人皆面臨該不該與民進黨合作的殘酷兩難。「我去拜訪宋楚瑜、陳建仁，就被黨內罵失去理想性。確實有些人在某個時空背景下有爭議，但他們是政治界前輩，經驗值得借鏡，我去請教他們沒什麼不妥。我比較現實派，有人跟我說這個方法有可能選上，我就願意試。」但選舉過程中就喪失原則好嗎？「你要先選上才有話語權，你真的去跑選舉你會發現，必須被迫進到那個遊戲規則，選上才有辦法改變。」

沒跟民進黨合作，後悔嗎？「也沒有後悔，就是如果當年再務實一點，可能會跟民進黨協調。我在那場選舉學到政治很需要務實、妥協，因為你有更大的目標在後面。不過當年大家也擔心民進黨國民黨化嘛，小黨出來就是希望改變。我也沒想到3年後會加入民進黨，好妙！」

這次沒被社民黨同志罵翻？「當年社民黨的年輕人都支持耶，可能大家也意識到如果真想改變什麼，大黨還是比較有機會。」又解釋，主要是去年選舉結果令她憂心，「中國嘗試影響全世界的選舉，像澳洲最近要選舉，澳洲人就很關心中國介入。」

原本有人找她再戰立委，但她評估蔣萬安太穩。3年前她落選，蔣萬安則成了政壇明日之星，眼看下一步就是台北市長，不過李晏榕對蔣萬安的觀察頗有意思：「他滿無奈的吧，矽谷律師當得好好為什麼要回台灣？父命難違吧，我感覺他對從政沒有那麼大的興趣。但他滿努力，基層跑得很勤，不容易。」名人父親是資產，也是巨大陰影，同是二代的她似乎更有感。

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那年李晏榕的政見包括推動類似法國的《伴侶法》，「制度應該多一點彈性，為什麼只有結婚一個選項，想要鬆散一點的關係不行嗎？」又聊到，像媒體報導外遇新聞，「很多人罵小三該死，可是你如果自己碰到，就知道有時候它就是發生了。」

自爆曾劈腿 難搞會遺傳

妳有碰到？「我自己有劈腿過啦，也不是當下跟他的關係不好，有時人事時地物的總和，就發生了。我的意思是，有些事是因為你沒碰到。」又聊到，辦過這麼多離婚，「台灣的離婚都太撕裂了，不能好聚好散嗎？一定要把對方講得很爛，你才會贏。」

但《伴侶法》還沒推動她可能就要結婚了，男友是香港人，「結婚是為了讓我男友來台灣生活更容易，而且我爸媽還是希望我結婚，每年過年唸一次。」

李焜耀曾在5年前中風，據傳一度沒心跳，幸而搶救得宜。父親身體好嗎？「現在還好，把拔真的鋼鐵般的意志，很了不起。」但她隨後抱怨父親半退休後，「家裡東西怎麼擺、我媽出門穿什麼…各種小事都要管，又說我現在變成這樣，都是我媽以前太放任。退休老人症候群。我就慶幸我成長過程他很忙，不然被他這樣管我會瘋掉。」又笑說，自己若有遺傳到父親哪個部分，應該是「難搞」，「有時我覺得我爸很難搞，他就說：『妳現在了解我以前的感受了吧。』」

李焜耀叱吒電子業半生，過去以霸氣大膽著稱，頗具創業家性格，施振榮就曾以「不聽話的兒子」形容這位子弟兵。妳不覺得你們父女很像？「哈哈，是有人這樣講，我自己這幾年也發現。不過我爸應該不承認，我也不想承認。」



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