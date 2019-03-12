文件只印10頁、開有用的會！中共將2019作為基層減負年

▲中共中央將2019年作為「基層減負年」，圖為北京天安門。（圖／記者曾俊豪攝）

記者馬叔安／綜合報導

中共中央辦公廳於近日印發了《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》（下稱《通知》），內文提及年要解決一些困擾基層的形式主義問題，切實為基層減負，並將2019年作為「基層減負年」，具體做發包括印發文件不超過10頁，以及「少開會、開短會，開管用的會」等。

《新華社》指出，近期，習近平總書記專門作出重要批示，強調2019年要解決一些困擾基層的形式主義問題，切實為基層減負，《通知》內容包括強化「結果導向」，「堅決糾正機械式做法，不得隨意要求基層填表報數、層層報材料，不得簡單將有沒有領導批示、開會發文、台賬記錄、工作筆記等作為工作是否落實的標準，不得以微信工作群、政務APP上傳工作場景截圖或錄制視頻來代替對實際工作評價。」

▲中共中央將2019年作為「基層減負年」，圖為中共中央總書記習近平參訪民眾生活並慰問基層幹部。（圖／翻攝自微博／新華視點）

此外，在完善問責制度和激勵關懷機制方面，《通知》的內容則包括，「堅持嚴管和厚愛結合，實事求是、依規依紀依法嚴肅問責、規範問責、精準問責、慎重問責，真正起到問責一個、警醒一片的效果」，另外也強調把力戒形式主義、官僚主義作為重要任務。

中央辦公廳有關負責人表示，《通知》明確要求，從領導機關首先是中央和國家機關做起，開展作風建設專項整治行動，對困擾基層的形式主義問題進行大排查，著重從思想觀念、工作作風和領導方法上找根源、抓整改。各地區各部門黨委（黨組）書記負總責，拿出切實管用的措施，同形式主義、官僚主義作堅決鬥爭。