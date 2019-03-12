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楊穎怎麼越來越少女！Dior 2019秋冬大秀以紮染洋裝絕美現身巴黎

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身為中國區Dior品牌大使，Angelababy楊穎顯得非常盡責，總不會錯過嘗試即將流行的趨勢的最佳機會。外媒評價Angelababy楊穎正在嘗試各種時尚風貌的最佳狀態，巴黎時間2月26日的Dior大秀上，她帶著大膽的新面貌來到了羅丹博物館。

從頭到腳的紮染印花，Dior經典款式禮服以中性色調呈現，而Angelababy楊穎的穿著風格，讓這套充滿迷幻主題的禮服，帶來了浪漫的新意。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這款Maria Grazia Chiuri 2019春夏秀場採用柔軟的海軍藍和奶油色設計，帶有腰帶和薄紗層。Angelababy楊穎聰明地以絢麗的萬花筒圖案Lady Dior手提包來搭配，整體風格從頭到腳的迷幻圖騰到底，到底之後卻充滿了浪漫的情懷。為此，Angelababy楊穎還在巴黎各景點拍攝，為這趟巴黎行留下美好的紀錄。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除此之外，Angelababy楊穎還在前一天晚上，參加了DIOR迪奥魅惑星耀唇膏派對，率先體驗全新DIOR迪奥魅惑星耀唇膏的粉耀色彩和非凡魅力。金色的禮服，更加閃耀著Angelababy楊穎的少女感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這場出席的嘉賓，還有好久不見的卡拉、訂婚不久的Jennifer Lawrence，以及韓星秀智。

※編輯：Travis Travie, Yvonne Tsai
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：Angelababy,Dior

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