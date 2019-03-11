　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

「裝死姊」鼻孔塞棉花自拍遺照　警哭笑不得上銬帶回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼泰國裝死姊為了躲避討債集團追殺，自拍假遺照。（圖／翻攝自中國報）

▲裝死姊PO出假遺照反而引來警方關注。（圖／翻攝自中國報）

國際中心／綜合報導

泰國南部甲米府有一名「裝死姊」為了躲避高利貸追殺，竟異想天開的拿棉花塞進鼻孔，再自拍「遺照」假裝已經死亡，想不到這舉動反而弄巧成拙，引來警方和債主的注意，最後因為捏造過世消息害自己遭到逮捕。

據《中國報》報導，照片裡身穿粉紅色睡衣的女性鼻孔塞滿棉花，面無表情的閉著眼睛自拍，實在讓人一頭霧水，原來她欠了一屁股債，正遭到討債集團追殺，走投無路下才決定出奇招，放出自己已經過世的假消息，還PO假遺照試圖誤導債主。

不過，這張照片的角度怎麼看都像是自拍，鼻孔裡塞的棉花也讓人摸不著頭緒。警察一眼就識破裝死姊的把戲，在四方搜查下，終於在她朋友家抓到她，根本就活得好好的完全沒異狀，這下裝死姊不只要乖乖還債，還因為謊報過世而觸犯法律。

類似事件也曾發生在四川重慶，一名何姓老闆為了逃避拘捕，一聽到執行法官宣布要將他拘留，立刻躺在法院地上假裝昏迷不醒，緊急送醫後也檢查不出任何異狀，於是執行法官就靈機一動，到病床旁講了一個笑話，原本「毫無意識」的何男竟突然發出了一聲悶笑，只好「奇蹟般地醒來」，被上銬帶回拘留15天。

▼賴皮男裝死叫不醒，法官一個笑話就讓他破功。（圖／翻攝自新華網）

▲▼賴皮男裝死叫不醒！法官一個笑話　他「噗」一聲笑出來破功。（圖／翻攝自新華網）

ET快訊
勝利、鄭俊英群組「撿屍私密片」曝光　全因手機送修
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：泰國,甲米,欠錢,討債,裝死,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大阪道頓堀槍響2重傷　固力果跑跑人周圍拉起黃色管制線

霸氣哥重摔30米山崖後「起身抽菸」　網：他應該是爬上去拿菸

「暗殺金正男」女嫌獲當庭釋放　越南女思緒空了驚喊：不公平！

「裝死姊」鼻孔塞棉花自拍遺照　警哭笑不得上銬帶回

快訊／俄羅斯烏拉爾航空疑似發現炸彈　緊急降落亞塞拜然首都

波音暫不發布失事客機新操作指南　挪威擁18架737MAX繼續飛

日本市議員遭亂刀砍死倒臥家門　無業女婿狠下殺手

控陸生作弊進馬里蘭大學　美教授涉歧視遭停課喊冤：是被斷章取義

快訊／衣航空難黑盒子已尋獲！　失事前「機尾起火」搖擺墜地撞出大深坑

大阪鬧區道敦堀深夜驚傳「灰衣嫌」持槍闖賭場　2男中彈命危

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

大阪道頓堀槍響2重傷　固力果跑跑人周圍拉起黃色管制線

霸氣哥重摔30米山崖後「起身抽菸」　網：他應該是爬上去拿菸

「暗殺金正男」女嫌獲當庭釋放　越南女思緒空了驚喊：不公平！

「裝死姊」鼻孔塞棉花自拍遺照　警哭笑不得上銬帶回

快訊／俄羅斯烏拉爾航空疑似發現炸彈　緊急降落亞塞拜然首都

波音暫不發布失事客機新操作指南　挪威擁18架737MAX繼續飛

日本市議員遭亂刀砍死倒臥家門　無業女婿狠下殺手

控陸生作弊進馬里蘭大學　美教授涉歧視遭停課喊冤：是被斷章取義

快訊／衣航空難黑盒子已尋獲！　失事前「機尾起火」搖擺墜地撞出大深坑

大阪鬧區道敦堀深夜驚傳「灰衣嫌」持槍闖賭場　2男中彈命危

國安會議反制「一國兩制」　蔡英文：積極協助台商回台投資

《跑男7》嘉賓驚現「偶像劇男神」　《延禧》瓔珞+嫻妃接棒網瘋了！

千島湖邊…20個「神祕古石窟」現跡！　傳埋有「方臘之亂」叛軍大量寶藏

主治醫師工時擬設上限？衛福部：不訂定強制性規定

買顯卡就送！AMD推惡靈古堡2、惡魔獵人5、全境封鎖2大禮包

婚宴上「超仙正妹」跳舞引男客搶拍！　走近看…竟是新疆女神

吳奇隆「包場火鍋店」為劉詩詩慶生！　店家羨炸：吳太太好美

獨家／可能只玩一年!？LOL俄羅斯女子電競隊VE談心路歷程

WSBL／電信3衛戰術奇襲　霸主國泰適應不良險吞敗

鄭俊英「偷拍女性私密片」傳好友炫耀　龍俊亨認了：對話的人是我

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫..

法航客機引擎熄火　500乘客狂..

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販..

衣索比亞157死　證實機長曾求..

衣國空難157死　美2天前警告..

深信妻子出軌要報復！他奔走3國..

即／衣索比亞空難　8陸客罹難

女不滿男友遺棄報復　屍灌泥牆6..

20歲妙齡環姐心臟病發昏迷身亡

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被..

醫竟派機器人視訊　告知老爺爺死..

即／衣索比亞157人國籍名單曝..

衣航空難黑盒子尋獲　失事前機尾..

宿舍內自盡　23歲自行車三冠王..

更多熱門

相關新聞

惡意排化學廢料至河川　鄰校7師生昏倒送醫

馬來西亞新山驚傳有學校接連出現多名師生集體暈倒事件，至少7人被緊急送往醫院。據了解，警方初步研判，有不明人士在學校附近的河流「金金河」（Sungai Kimkim）排放化學廢料，導致毒氣擴散至附近區域，引發集體中毒。事實上，附近2所學校7日才因受到該河川汙染事件影響，導致30名學生、職員出現嘔吐、暈倒等狀況被送醫，現場約1400人也被緊急疏散。

馬國撤銷印尼女「暗殺金正男」指控！

PChome Thai計劃把泰特色商品賣到台灣

暴雨球賽喊卡　他硬留下遭雷擊亡

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

快訊／勝利IG親自發表聲明：現在退出演藝圈

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉答案

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

熱狗機上「滾3條番薯」　網笑噴：茶葉蛋呢

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面