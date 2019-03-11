隨機討3萬不成割喉農婦　法院認「人性未泯」逃死確定

▲苗栗縣竹南鎮鄧姓婦人割喉命案，兇手逃死確定。（圖／翻攝中天新聞）

記者吳銘峯／台北報導

有多項毒品、竊盜前科的苗栗男子吳永明，2017年5月間，因缺錢花用，隨機向路邊的徐姓農婦索討3萬元不成，竟兇性大發，狂砍農婦10多刀，最後一刀割喉斃命。一二審均判無期徒刑，案經上訴第三審，最高法院認為兇手「人性未泯」，駁回上訴定讞，兇手確定逃過死刑。

犯下本案的吳男39歲，有強盜、竊盜、酒駕等多項前科，刑期加總超過10年8個月，但他出獄後又犯公然侮辱罪，需繳納3萬元賠償金。吳男因繳不出3萬元，心情鬱悶，案發當天，他先吸食安非他命，又喝了半瓶高梁酒。看到結束工作的徐姓農婦要騎機車離去，吳男竟衝上前，向徐婦索討3萬元。

徐婦不理會，打算騎機車離去，吳男兇性大發，持刀猛砍徐婦，最後朝徐婦頸部橫砍一刀，切斷徐婦氣管斃命。吳男將徐婦棄屍一旁的排水溝，再搜刮徐婦機車，沒有得到財物。他再將徐婦機車騎到60公尺外的農田棄置，冷靜清洗血跡後逃逸。檢警單位循線逮捕吳男，並依照強盜殺人罪嫌提起公訴。

一二審法院均將吳男判處無期徒刑，其中二審台中高分院認為，吳男恣意剝奪他人生命，輕忽被害人性命之可貴，造成無可挽回之犯罪結果，致被害人家屬承受頓失親人之痛苦及遺憾，永難磨滅，理應不可輕縱。但考量他可能受到毒品、飲酒之影響而情緒暴衝，並非無法矯治，因此仍維持無期徒刑。

案經上訴第三審，最高法院審理後，考量兩公約的精神，認為「死刑應儘可能謙抑適用」，再加上合議庭認為他家庭經濟狀況不佳，無法負擔賠償金額，並非不願和解，考量他是「偶發」殺人，尚有再社會化可能，應無與世隔絕之必要，因此駁回上訴定讞，吳男確定逃過死刑。

