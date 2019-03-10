參加西藏抗暴60周年遊行　羅文嘉：對和平協議感到不可理解





▲羅文嘉參加310西藏抗暴60周年大遊行。（圖／民進黨提供，以下皆同）

政治中心／綜合報導

為紀念60年前西藏抗暴歷史，310西藏抗暴60周年大遊行在10日舉行，民進黨秘書長羅文嘉率黨部人員到場參與大遊行，並隔空對國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法部長王金平和高雄市長韓國瑜表示，與中國大陸談「和平協議」，感到不可理解，難道60年前中共在西藏活生生血淋淋的例子，還得不到教訓嗎？

羅文嘉在現場代表民進黨致詞稱，雖然大家辛苦地在風雨中參與西藏抗暴大遊行，但至少台灣民眾還擁有自由的空氣，大家能在這裡高喊「西藏要自由」、無論政治立場都可以自由的參與選舉，這是民主與自由的可貴，也就是今天大家站在這裡的目的。

羅文嘉在現場呼籲大家一起珍惜現在的民主自由，並要讓子子孫孫、世世代代都能享受自由和民主。他強調，民主自由不是從天而降，西藏抗暴的歷史就是所謂「和平協議不會換來和平」血淋淋的例子。

此外，羅文嘉也對於吳敦義、朱立倫、王金平和韓國瑜都想要喊出和中國談「和平協議」，感到非常遺憾跟不可理解。羅文嘉問，「難道60年前中共在西藏活生生血淋淋的例子，還得不到教訓嗎？還妄想一個獨裁政權會保護你的和平嗎？」不只是民進黨，所有在台灣愛護民主自由的政黨，都有責任要站出來捍衛台灣的民主自由。

最後，羅文嘉強調「和平協議不會換來和平」，只有靠大家更堅定的站在一起，才會有永久的和平，需要更多人站出來，支持台灣民主、支持西藏自由。

而主辦單位西藏人權連線等團體，在7日遊行前記者會正式呼應羅文嘉，「我們歡迎達賴喇嘛能夠來台灣，他有權利、自由到任何他想要去的地方，甚至是回到他的故鄉 」，發起「邀請達賴喇嘛來台灣」連署活動，邀請大家連署。