豐原高中畢旅疑食物中毒　8學生「上吐下瀉」送醫

▲豐原高中驚傳高二生畢旅疑似食物中毒，明日2年級全體停課1天。（圖／翻攝自GoogleMap）



記者陳玉／台中報導

豐原高中546位高二生6日到8日於南部畢業旅行，76名學生返家後陸續出現不適症狀，其中8名學生出現上吐下瀉立即就醫，目前仍有3學生住院觀察中，院方已採樣送檢，以釐清是食物中毒或感染諾羅病毒；校方表示，11日全體2年級停課1天，並要求感染學生在家休息至症狀解除24至48小時後才能返校上課。

豐原高中校長羅瑞宏表示，高二有15班、546位學生，6日到8日參加畢業旅行，於8日傍晚6點返校並自行回家，9日學校陸續接獲家長反映有學生出現腹瀉、發燒、嘔吐等身體不適症狀，校方也請導師逐一致電詢問該班學生情況，總計共有76學生出現不適症狀，其中8位學生上吐下瀉情況嚴重，9日晚間10點多陸續到豐原醫院就醫，院方表示，目前仍有3名學生住院中，因檢驗結果未出爐，醫師先以症狀治療。

衛生局表示，目前已派員到學生於高雄、屏東用餐地點，並通報當地衛生局進行稽查，而檢體已送驗，需經疾管署實驗室檢驗，才能了解是否為食物中毒還是諾羅病毒，目前檢驗結果未出爐，將持續追蹤學生就醫結果。

衛生局也指出，市府將啟動食物中毒調查，並請豐原醫院協助個案檢體採集，每日監測並回報各師生健康狀況，如有新增個案續立即通報，全校每日進行消毒，均使用稀釋漂白水1000至2000ppm消毒教室、廁所、水龍頭，早上及下午各一次，呼籲師生用餐前須洗手，勿共食、共用碗盤茶杯及勤洗手觀念。

校方也說，會持續加強宣導校內師生於用餐前後、如廁後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，生病應戴上口罩，教室環境加強消毒，做好防治工作。