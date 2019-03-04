3600名學生早操跑成「貪食蛇」　第一屆校友：想起了讀書的時光

記者吳易達／綜合報導

網路上近日流傳的一段影片中，可以看見一所中學的田徑場上，多名學生身穿白色校服，以班級為單位形成一個隊伍，在操場跑道上交會、分開、環繞。3600名的學生數量，讓這個操場頓時有了玩「貪食蛇」的畫面。對此，該校的第一屆校友表示，「想起了之前讀書的時候。」

▲學生早操跑步形成酷似「貪食蛇」的陣行，非常壯觀。（圖／梨視頻，下同）



據《央視新聞》報導，王琪自稱是這所福建泉州安溪恆興中學的第一屆校友，當學校廣播響起，聚集學生做早操的時候，他好奇地爬上高台看，想起了自己之前讀書的時光，就拿起手機拍了一段這樣的畫面。

學校老師吳東煌表示，這種跑操方式是他們校長從外面引進的，覺得可以鍛鍊學生的體能，早上9點半下課後，規定7分鐘之內要學生到操場集合，進行8到10分鐘的跑操訓練。

吳東煌指出，隊形也是學校設計的，充分利用場地，跑道上的學生繞著圈跑，而裡面的就執行折返跑，以班級為方塊單位，平時就訓練學生要踩著節奏跑動，現在看起來非常整齊。

報導指出，恆興中學共有國中42個班、高中20個班，學生超過3400名，可是學校操場卻只有一個400公尺的跑道，如果沒有妥善的安排，是沒辦法同時容納這麼多學生的。最後，經過多次的嘗試，學校讓部分學生在跑道上跑圈，跑道裡的學生來回折返跑，這樣的模式已經持續了三、四年。