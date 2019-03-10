艦隊「巡護七號」中西太平洋巡護　海委會主委親赴碼頭打氣

▲「巡護七號」出航巡護中西太平洋，海委會主委李仲威到碼頭打氣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

為維護我國公海漁船作業安全，海洋委員會海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護七號」巡護船，於8日12時自高雄港啟航，執行本年度第1航次的中西太平洋公海巡護任務，為期60天，海洋委員會主任委員李仲威特別抵達碼頭，為遠航巡護的海巡同仁加油打氣。

台灣從93年12月2日成為「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）成員國之一，為落實推動中西太平洋公海洋區海域內之責任漁業制度，每年均由農業委員會漁業署針對我國遠洋漁船作業分布情形及海域狀況規劃巡護區域，並由海巡署配合執行，於公海上登臨檢查作業漁船是否遵守WCPFC相關養護管理規定，並保障我國遠洋漁船作業安全、落實公海漁業秩序及善盡國際責任。

▲「巡護七號」出航巡護中西太平洋，海委會主委李仲威到碼頭打氣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李仲威任海巡署長期間，每逢公海遠洋巡護任務，均親自前往任務艦慰勉遠航辛苦的同仁，強調公海巡護的深層意義，不僅代表著我國海域執法的公權力及於國際公海，讓遠洋作業的漁船獲得保障，彰顯中華民國政府善盡國際公民的義務，並感受海巡同仁的關懷溫情。除此之外，海巡艦船在泊靠國外港口整補的同時，也開放當地僑民及國外友人登艦參觀，實質拓展海洋外交。

未來海洋委員會將請海巡署持續與漁業署保持密切聯繫，掌握台灣作業漁船動態，並視海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整巡護勤務，確保漁民安全。