為貓狗起衝突？唐鳳被爆「咬女友手臂」　激動奔陽台作勢跳樓





▲唐鳳 。（圖／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

行政院政務委員唐鳳日前遭爆咬打交往逾10年的女友，對方已於去年底提告傷害，此案進入司法程序。但據了解，唐鳳去年5月與女友因養狗問題起衝突後，除了咬了對方的手臂之外，還情緒激動跑去陽台作勢跳樓，女友見狀立刻開啟手機錄影功能，制止唐鳳的行為。

根據《中國時報》報導，去年5月，唐鳳女友疑似想看她的手機而發生爭執，唐鳳動手揮開，雙方爆發口角，最後演變成拉扯、推擠。爭執中，唐鳳咬了女友一口，還動手推她，造成對方腳部受傷。唐鳳女友去年底提告，兩人現今疑似已經分手。

另外，據《聯合新聞網》報導，唐鳳家中養了許多貓狗，兩人吵架的導火線是飼養貓狗問題。當時唐鳳咬了女友手臂一口，又動手推了對方一把，導致女友倒地、腳部受傷。原以為兩人爭執告一段落，唐鳳卻因此情緒激動，跑到陽台作勢跳樓；女友立刻拿起手機錄影，邊錄邊上前拉住唐鳳，制止其行為。

報導指出，唐鳳女友在事發當下並未報警提告，直到半年告訴期的最後一天，才向警察提告傷害，而她面對警方詢問時，僅提出腳步、咬痕驗傷單，並且簡單交代事發過程，並沒有說先前有無類似家暴。

針對唐鳳傳家暴事件，行政院發言人Kolas Yotaka26日受訪時表示，對於唐鳳私領域的感情生活並不了解，也不會多過問細節。目前唐鳳已經委任律師，接下來就交由司法解決。

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