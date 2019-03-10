影／劉虹破女子50公里競走世界紀錄　比亞運男子冠軍還快！

記者馬叔安／綜合報導

9日在安徽黃山進行的大陸全國競走大獎賽中，廣東隊的劉虹以3小時59分15秒獲得女子組女50公里冠軍，不僅打破世界紀錄，也成為世界上第一位在50公里競走上，進入3小時行列的女選手，值得她的成績比在雅加達亞運會上男子冠軍的4小時3分30秒還要快。

▲劉虹打破50公里競走世界紀錄。（圖／翻攝自微博／新華視點 ）

據了解，生於1987年的劉虹是江西人，2005年11月入選大陸國家隊，曾在2016年里約奧運獲得20公里競走第一名，以及2010年廣州亞運20公里競走金牌，以及在2015年6月7日於競走挑戰賽西班牙拉科魯尼亞站女子20公里競走比賽中，以1小時24分38秒打破世界紀錄。

據指出，這次比賽也是世錦賽50公里選拔賽，按照世錦賽標準，男子達標成績為3小時59分，核定參賽人數為50人；女子達標成績為4小時30分，核定參賽人數為30人，本次選拔賽有75位男選手和17名女選手參賽。

▲劉虹打破50公里競走世界紀錄。（圖／翻攝自微博／新華視點 ）

據報導，劉虹打破了梁瑞去年在團體世錦賽上創造的4小時4分36秒的世界紀錄！提高了5分21秒，這也是今年打破的第一項世錦賽正式比賽的世界紀錄。此外，青海隊的李毛措也以4小時3分51秒的成績超過梁瑞保持的世界紀錄，李毛措最終獲得亞軍；青海隊的馬發穎以4小時7分30秒獲得第三。