▲「我要圓型浣腸」卻開子彈型，男病人怒告女醫生。（圖／記者郭世賢攝）



記者郭世賢／新北報導

基隆看守所一名黃姓收容人腹痛、排便不順，緊急向看守所趙姓女醫師求醫看診，要求醫師開立圓型浣腸便劑遭拒，他竟拿走健保卡轉身離去；雙方均有不悅，並通知看守所主管到場，要求他道歉，醫師竟說不屑他道歉，還要辦他違規，黃怒告醫師涉強制、恐嚇、公然侮辱等罪嫌，案經偵結獲不起訴處分。

不起訴處分書指出，黃姓收容人2018年2月下午，因排便不順到醫務室求醫看診，要求趙姓女醫師開立「圓型甘油球」浣腸便劑，拒絕「子彈型塞劑」，便拿走桌上健保卡轉身不想看診，此動作引發女醫師認為黃男不悅在拍桌子，還恐嚇要辦他違規，脅迫他鞠躬道歉，自己也道歉。女醫師卻說「不屑你的道歉」，讓他心有不滿。黃認為人格受辱，控告女醫師強制、恐嚇危害安全及公然侮辱等罪嫌。

趙姓女醫師辯稱，依規定看診，需要戒護主管及衛生科人員陪同，且看守所方會發給警鈴，當時程序完全都沒有。考量圓形甘球油為水性、侵入性藥劑，擔心病人可能會有危險，才會開立子彈型塞劑給他，並配合口服軟便劑，以利達到效果。

女醫師說，黃姓收容人有意阻礙他繼續看病，還用力從插卡機中抽回健保卡；趙姓醫師否認要黃姓收容人「鞠躬道歉」，也未曾「不屑道歉」，更沒說要辦違規。擔心後面看診的病人，恐會有樣學樣，才會通報主管到場處理，否認有恐嚇等情況。

檢方認為，趙姓醫師並未妨害自由意思、也未剝奪行為自由，即使趙姓醫師有所不妥，但未達足以妨害黃姓收容人行使權力的強度，強制、恐嚇罪嫌不足，全案不起訴處分。