愈用愈痛苦！　LINE五大原因讓人賠上人生

▲隨著LINE逐步滲透我們的生活，已有不少使用者開始感到被變相綁架。（圖／翻攝LINE官網）

財經中心／綜合報導

作為台灣人最熟悉的通訊軟體之一，LINE在台灣已有高達2100萬活躍用戶，功能甚至已取代手機的通話及簡訊功能。不過科技往往是好壞參半的，隨著LINE逐步滲透我們的生活，已有不少使用者開始感到被變相綁架，網路溫度計根據「KEYPO大數據關鍵引擎」進行網路聲浪調查，列出LINE摧毀人生的5大原因。

Top 5 已讀不回令人焦慮

已讀到底要不要回可說是現代社會最難解的大哉問之一，部分人認為「已讀」即表示看過，無須再多做回覆，但對發送訊息的一方來說，「被已讀」卻沒有得到回覆容易感到不受重視。

Top 4 通知一直響很煩

現代人想過上一刻清閒時光已然沒有過去容易，雖然用LINE聯繫相當方便，但很多時候卻是被群組訊息及官方通知追殺，雖然可以關閉通知，但部分重要的工作群組總是為了能即時接收通知而無法關閉，只能繼續任由LINE通知在放假時刻轟炸自己。

Top 3 紅色通知讓人看了就想點

對強迫症患者來說，紅色通知泡泡無疑是最令人煩躁的設計，一看到就令人忍不住點開把它消除。好在LINE 9.1.0版本新增了「全部已讀」功能，線在用戶只需要一個動作即可快速已讀所有訊息。

Top 2 通訊全免費，吵架吵不完

在雙方感情好的情況下，這種打電話、傳訊息全免費可說維繫感情的好設計，但往往因為已讀不回、不讀不回等問題，容易引起糾紛，加上通話不用錢，便不在意通話的長短，往往會使一場架吵得難以結束。

Top 1 上班族24小時on call

當LINE的使用範圍逐漸從生活轉換至職場時，就變成上班族最可怕的噩夢。下班後還要被老闆或上司以LINE交辦公事，令人有24小時都在上班的錯覺。