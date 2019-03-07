　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

綠島受刑人「蓋棉被自縊」亡　檢：死法實在太離奇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲綠島監獄外觀。（圖／取自法務部矯正署綠島監獄官網）

綠島監獄外觀。（圖／取自法務部矯正署綠島監獄官網）

記者楊均典／台東報導

堪稱全台戒護最嚴密的綠島監獄竟發生受刑人自縊案件，1名32歲吳姓受刑人疑因刑期太長，加上時常與其他受刑人口角，一時想不開竟將枕頭套撕成布條繞頸蓋棉被自縊，檢方7日前往相驗初步排除外力介入可能。

24小時監視器監看、每15分鐘巡房，目前關押全台百名最難管教人犯，6日上午竟發生受刑人自縊案件，獄方表示，死者有嚴重情緒障礙，需定期服藥，時常與其他受刑人衝突，先前跟其他受刑人發生肢體衝突，遭判賠2萬5千元上訴還遭駁回，加上刑期尚有30年，可能才因此想不開。

獄方表示，6日早上8時死者外出運動時宣稱精神不佳仍需睡眠，管理員在呈報後，讓死者留在房內休息，巡查過程中沒發現異常，後來發現該受刑人動作固定太久趕緊查看，才驚覺死者蓋著棉被自縊，雖經CPR與AED急救，再由消防車送至衛生所但仍宣告無效。

檢方7日搭船前往獄中相驗，發覺死者入住的是違規考核房，僅1人居住，檢視監視器後發現，死者趁巡房人員離去時自縊再躲進棉被內，檢方直呼「這種死法實在太離奇」初步已排除外力介入可能。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
台大碩士夫為救癌妻買大麻　開庭淚懺「救不了她」惹哭法官
影／ 用iPhone最不爽的地方　果粉點出最崩潰4大悲劇
王浩宇PO一郎餐廳喝酒照嗆問「他們是誰？」　韓國瑜回應了

關鍵字：綠島

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／台中「美尻」夜店X-CUBE突暫停營業　常客哀號：今天的活動怎辦？

影／恐怖畫面曝光！苗栗嬤撐傘闖紅燈過馬路　下一秒被撞飛命危

鳳山惡霸裁定收押　北門里＆鎮北里居民：害怕成刀下冤魂

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤飲和他嘿咻...當做夢算了

高雄驚現假車禍淫狼！載女大生「摩鐵性侵」拍性愛片　至少11女受害

「韓市長救我」韓國瑜記者會婦人喊冤　泣訴房地產遭社福團體騙走

癌末妻凝視：想活下去！台大碩士夫「大麻膠囊」救她被抓...告白惹哭法官

癌妻悲求：救我！台大碩士夫為愛買大麻…開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習　網轟：鞭刑直接抽他們才有用啦！

綠島受刑人「蓋棉被自縊」亡　檢：死法實在太離奇

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

癌妻悲求：救我！台大碩士夫為愛買大麻…開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習　網轟：鞭刑直接抽他們才有用啦！

綠島受刑人「蓋棉被自縊」亡　檢：死法實在太離奇

網售「日本藤素」壯陽藥稱與醫院合作　彰基駁斥將提告

2男挨刀槍錯送慶生醫院　桃警追到凶嫌清洗血跡畫面

快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

醉男搭訕辣妹　嗆聲路人險遭圍毆...警過肩摔hold全場

基泰老董搞曖昧「十指緊扣」女教授！　董娘求償判賠60萬

特種營業場所門口鬥毆局長下台？　中山分局長籲「業者自治」

這胎記很熟！人夫「主觀視角」自拍偷情片　老婆一眼認出

特斯拉降價「600萬→300萬」惹怒車主　公平會立案要查了

北京冬奧65場館已全面動工　河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

慶祝婦女節 白河分局長贈花女警表謝意

夢一場！榴槤大亨嫌應徵者貪財 千萬嫁妝招婿喊卡！

SBL／蔡文誠妙傳米歇爾關鍵一擊　富邦本季首勝達欣

好害羞！交往多久才能滾床單？專家教「3時間準則」判斷

蔡英文寫給國人的信是假的！　總統府火速澄清：內容捏造

劉嘉玲霸氣駕到FENDI展　透露梁朝偉「超浪漫行徑」閃瞎人

日職／王柏融改回高抬腿　潘忠韋：長打可以期待

洗窗工具當逗貓棒！工人「高空」索吻陪玩　喵貼窗回親曬恩愛

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

社會熱門新聞

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥..

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是..

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性..

台大碩士夫購大麻膠囊被抓　背後..

X-CUBE突暫停營業　常客哀..

高雄驚現淫狼性侵女大生　至少1..

快訊／綠島監獄受刑人蓋棉被自縊..

即／消防車撞機車！男大生噴飛亡

毛小孩最後一程　北市環保局用「..

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤..

GOLF對決G63　小鋼砲車頭..

男客搶跟阿里山烤肉妹合照　網喊..

紅燈橫越馬路　婦遭貨車衝撞翻滾..

獨／阿里山香腸妹爆紅！超嫩照曝..

更多熱門

相關新聞

陳其邁指台灣最佳潛水地點在綠島、蘭嶼

陳其邁就讀台大研究所，就加入潛水社，他常常到國內外各地潛水，熱愛潛水的他，還創立臉書粉絲專頁「陳其邁的潛水日記」，和大家分享美麗的海底世界，他認為台灣最佳潛水點是綠島和蘭嶼。

綠島驚傳大量毒貓狗　兇手仍不明

綠島垃圾危機　垃圾恐漂出海

綠島浮潛教練溺水　黑鷹吊掛救援

綠僧帽水母大爆發　農業處：別撿

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

四大血型性格特徵大揭露

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

他住新莊副都心「像在殯儀館」：寧住林口養生村

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面