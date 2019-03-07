綠島受刑人「蓋棉被自縊」亡　檢：死法實在太離奇

▲綠島監獄外觀。（圖／取自法務部矯正署綠島監獄官網）

記者楊均典／台東報導

堪稱全台戒護最嚴密的綠島監獄竟發生受刑人自縊案件，1名32歲吳姓受刑人疑因刑期太長，加上時常與其他受刑人口角，一時想不開竟將枕頭套撕成布條繞頸蓋棉被自縊，檢方7日前往相驗初步排除外力介入可能。

24小時監視器監看、每15分鐘巡房，目前關押全台百名最難管教人犯，6日上午竟發生受刑人自縊案件，獄方表示，死者有嚴重情緒障礙，需定期服藥，時常與其他受刑人衝突，先前跟其他受刑人發生肢體衝突，遭判賠2萬5千元上訴還遭駁回，加上刑期尚有30年，可能才因此想不開。

獄方表示，6日早上8時死者外出運動時宣稱精神不佳仍需睡眠，管理員在呈報後，讓死者留在房內休息，巡查過程中沒發現異常，後來發現該受刑人動作固定太久趕緊查看，才驚覺死者蓋著棉被自縊，雖經CPR與AED急救，再由消防車送至衛生所但仍宣告無效。

檢方7日搭船前往獄中相驗，發覺死者入住的是違規考核房，僅1人居住，檢視監視器後發現，死者趁巡房人員離去時自縊再躲進棉被內，檢方直呼「這種死法實在太離奇」初步已排除外力介入可能。

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