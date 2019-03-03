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被開單怒譙警「找三小麻煩」　車主慘噴飛9萬元

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▲紅線違規停車，易釀交通事故（圖／記者林悅翻攝）

▲男子不滿警方開單怒嗆聲，被判3月徒刑。圖為示意圖，與本新聞人物無關。（圖／記者林悅翻攝）

地方中心／高雄報導

一名陳姓男子2018年4月在高雄市林園區王公路與林園北路口違規停車，遭警方巡邏開單取締，他認為員警未對其他違規車輛取締開單，於是撥打員警勤務中心電話，後來當員警抵達現場時，竟當場以台語嗆「找三小麻煩」、「你開三小」、「你是不是瞎眼」等語，侮辱員警。高雄地院依犯侮辱公務員罪判陳男3月徒刑，可易科罰金9萬，可上訴。

依判決書提到，員警不甘受辱，旋即通報線上員警到場支援，當場逮捕陳男。陳男坦承有向員警稱「找三小麻煩」、「你開三小」、「你是不是瞎眼」等語，但矢口否認侮辱公務員，辯稱「現場大家都違規停車，員警只針對我開單取締，不是瞎眼是什麼，只是說出事實，沒有侮辱公務員」。

法官認為「瞎眼」一詞，是指對方失明、有眼無珠、看不到東西，帶有嚴重輕蔑、貶低、嘲諷他人意味，而屬足使人感受侮辱、而「三小」一詞，源自於台語，是「什麼」意思，但用語較為不雅，常帶有輕蔑、貶低他人之意味；雖基於語言之不確定性與多義性，「瞎眼」或有作為開玩笑用語之例，而「三小」或有用於表示不明白對方用意的意思，但仍需衡酌說話當時之對向、時機、態度、語氣等一切情況綜合考量，方得判斷是否作為侮辱之詞。

法官認為陳男不滿遭警方開單取締，又認為警方未對其他違規車輛開單取締，因此對員警口出「找三小麻煩」、「你開三小」、「你是不是瞎眼」，雖經員警表示，「你現在是在罵誰」、「我們是依法的，違規的我們會開」、「誰瞎眼」，他仍持續回以「罵你們啦，怎樣」、「你瞎眼喔」、「你（手指）」等語，顯是不滿遭取締，於充滿憤怒情緒下，以貶低輕蔑方式口出「三小」、「瞎眼」等詞，其表達方式確已達貶損執行職務之公務員之人格，而使受辱罵員警感到難堪，屬當場侮辱。

最後，高雄地院審酌陳男在公務員依法執行職務時當場辱罵，對於公權力之貫徹與國家機能之維護造成損害，且犯後矢口否認犯行，毫無悔意，犯後態度非佳，量處3月徒刑，可易科罰金9萬。

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關鍵字：開單,違規,警察,侮辱,公務員

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