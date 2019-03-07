「阿瘦皮鞋」被告字體抄襲　《職人雜誌》太慢告侵權不起訴

▲阿瘦皮鞋2017年為促進銷售舉辦「職人季」活動，廣告文宣Logo遭《職人雜誌》控告涉及抄襲。（圖／取字《阿瘦皮鞋》臉書官網）

突發中心／台北報導

知名「阿瘦皮鞋」2017年為促進銷售舉辦「職人季」活動，其廣告文宣Logo遭控涉嫌抄襲，舉匠文化股分有限公司指控，阿瘦文宣上「職人」2字與他們家的《職人雜誌》字體完全相同，2018年9月控告阿瘦及其董事長羅榮岳侵權，不料因提告時間已逾6個月告訴期，台北地檢署7日依法不起訴。

《職人雜誌》創辦人石展丞2017年6月指控，阿瘦主打的「職人季」活動，廣告文宣「職人」2字和《職人雜誌》的字體一模一樣，但該字體是他當時特地找人設計，且手上還有當初書法的原稿及授權書，不可能會和其他人一樣，而字體卻出現在阿瘦皮鞋的廣告中，懷疑阿瘦盜用字體侵權。

當時《職人雜誌》找來負責書寫的設計師陳盈秀、修邊的陳瑾筠，始終未將設計的「職人」2字交給其他人使用；事件爆發後，阿瘦在第一時間將相關文宣下架，2017年6月8日接獲職人誌律師函，同年9月以律師函回覆澄清，表示文宣是委外設計，已向委託單位了解詳情，並對監督不周表達歉意，未來會以誠心負責的態度面對。

然而，《職人雜誌》不滿阿瘦的處理態度，2018年9月提告阿瘦侵害著作權，但因著作權法屬告訴乃論之罪，台北地檢署依刑事訴訟法第237條第1項規定，告訴期僅有6個月，且《職人雜誌》早在2017年6月間就知悉此事，卻遲至2018年9月才提告已逾期6個月，因此並未認定是否侵權，依職權逕為不起訴處分。