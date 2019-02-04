雷皓明／只是轉貼個長輩圖，也侵犯著作權？

▲社群軟體愈來愈普及，分享資訊變得更方便，一個簡單「轉傳」、「分享」的行為，可能已經侵害著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。（圖／pixabay）

一早起床，發現LINE有將近十則未讀訊息。起初看到時緊張得不得了，以為都是工作上與當事人案件有關的聯繫訊息，點進去後才發現，大約有七、八成是以下的訊息內容：「早安！您好！祝您身心愉快，好運連連！」「平安，是最大的福報。」「金山、銀山，健康才是您的靠山。」

一張張搭配盛開蓮花的長輩圖，上面寫著祝福與勵志文字，正能量太滿點，在一早起床厭世值偏高的時候看到，令我哭笑不得。但是無論如何，這些都是長輩們真誠分享的祝福及喜悅，我只好出動可愛娃娃豎超大拇指，上面還搭配個超大「讚」字的貼圖回覆，表示收到。

除了長輩圖，還有數不清的文章轉貼及影片連結，例如：「不用進電影院，點進連結，電影高清版免費線上看！」「再忙，您都一定要看看這篇文章！寫得太好了！」我還聽說過許多人利用社群軟體創社團，在社團中分享各式影片，從一般電影到成人影片似乎都有。

隨著智慧型手機和社群軟體愈來愈普及，分享資訊也變得更方便了。這種轉貼資訊的行為會違法嗎？是有可能的，而且還不少，我就處理過幾個這樣的案件。一個簡單按下「轉傳」、「分享」的行為，可能已經侵害了著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

重製，簡單來說，就是讓著作重新再現一次。例如在電腦裡複製、貼上的操作，就是最好的例子；而公開傳輸就是透過網路或其他方式，把著作傳達給公眾。例如當你在臉書發布一個公開的動態時，你就已經行使了貼文著作的「公開傳輸權」。

「著作權」基本上是專屬於著作權人所有的。想用人家的東西，總得經過主人同意，所以當你沒有經過創作者的同意，就利用網路分享了他的文章、圖片或影片，形同是偷偷行使專屬於著作權人的權利，已經侵害了著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

依照《著作權法》第84條、第88條，著作權人可以向你主張民事責任；你更要依第91條、第92條負起刑事責任，可能有三年以下有期徒刑或75萬元以下的罰金。為了一個簡單行為所付出的代價，很不值得。

不過，法律也不是那麼不近人情，並非所有分享出去的行為都是侵害創作人的著作權，因為法律為了調和大眾的公共利益、促進文化發展，給了我們「合理使用」他人著作的空間：在符合合理使用的條件下，即使沒有經過著作權人同意就行使他的著作權，是不會被法律追究侵權責任的。

如果你沒有營利目的，轉傳的對象也只限於家人或正常社交範圍的群組，可能都算是合理使用，不會被追究侵權責任。但如果是轉傳給路人甲、乙、丙、丁等不特定多數公眾都能隨時加入的群組裡，可能就無法構成合理使用。

至於轉貼的是影片網址連結，會構成侵害他人的「著作權」嗎？關於這一點，有很多細節要討論。

1.只有轉傳網站連結時：收到訊息者還需要額外點進網頁連結才能看到影片，像是轉傳YouTube連結和別人分享好聽的新歌、電影預告、搞笑影片等行為，就和一般轉傳圖片、文字的狀況不同，因為對方要點進網址才能看到影片內容，這樣的轉傳行為並不會讓著作直接重現，也沒有直接透過網路傳達著作內容本身給公眾，不會侵害到著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

2.只有轉傳網站連結，但明知來源不合法時：明知網站裡的影片是盜版或未經合法授權的（影劇線上看的網路平台），而且上傳該盜版影片的行為人是台灣人，會受到《刑法》規範。在網路上轉傳盜版影片網址連結的行為，雖然因為只有轉貼網址而沒有違反著作權，但是，「轉貼」卻可能會讓你變成「上傳盜版影片而侵害公開傳輸權者」的共犯或幫助犯，一樣需要負共同侵權責任。

我處理過一個案件，被告將中國某影音平台的影片連結轉貼在自己的部落格上，因而被影片的著作權人告。不過，因為上傳影片者十分有可能為中國人，並不受台灣的《刑法》約束，因此，那位上傳影片者「侵害公開傳輸權」的罪行在台灣無法成立。既然正犯不成立，要告這件案子的被告是共犯或幫助犯，當然也不會成立。不過，轉貼網址前，還是要注意影片是不是合法的，才不會讓自己陷入麻煩。

那麼，看的人會不會有事？關於這點，你可以放一百個心，單純地接收、觀賞別人轉傳的文章、圖片或影片內容，不會行使到著作權人的權利，也就不會有事。不過，當你覺得別人轉傳的內容實在是太棒了，想要儲存起來或再轉傳給別人，這樣的行為可能會侵害著作權人的「重製權」與「公開傳輸權」。

《著作權法》是保護著作權人的創作心血，同時也以「合理使用」的制度平衡大眾利益。當你按下分享或轉傳的按鈕前，如果能先想想自己的行為是否會侵害到創作人的權益，就能讓自己遠離民事、刑事責任，也能幫助創作者有更健康的創作環境。（本文轉載自《一不小心就被吉－白話的生活法律對策》）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。