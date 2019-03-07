房裡老街300萬新路毀了！機車輾壓強留40m胎痕　廠商認賠重做

▲有人在半夜騎車闖入房裡老街尚未完成的路面鋪設工程路段，破壞紅磚路面。（圖／翻攝自臉書）

社會中心／綜合報導

以順天宮、蔡家古厝等古蹟聞名的苗栗縣苑裡鎮房裡老街，因路面地磚長期毀損有凹陷，時常造成民眾發生意外，苑裡鎮公所為此特地向縣政府爭取了300萬經費，卻在承包商1月中剛鋪好路面、水泥還沒乾時，又被人半夜騎車「路過」，留下2條深陷的輪胎痕。廠商雖然調閱監視器，但因對象疑似是外籍勞工，身分不明難以直追究，最後只好認賠，自掏腰包重新鋪設。

有網友於1月18日在臉書社團《苑裡串起來》PO出5張照片，廠商在前天剛完成的地面鋪設工程還沒完全乾透，就出現了好幾條輪胎痕，導致整個工程「夭折」，引來不少當地居民留言。

▲▼廠商特地擺設紐澤西護欄，仍被人無視闖過。（圖／翻攝自臉書）

時隔1個月，苑裡鎮鎮長劉秋東在同社團PO文表示，廠商已經願意重新鋪設紅磚路，「再次呼籲鄉親們千萬別再強行通過，請務必繞道而行，謝謝。」

根據《蘋果日報》報導，劉秋東2018年擔任縣議員時，有民眾陳情房裡老街的地磚有許多凹凸不平的地方，導致不少民眾發生意外，所以他才辛苦爭取300萬元經費，由縣府水利城鄉處發包。

▲目前廠商以自掏腰包重新鋪設。（圖／翻攝自臉書）

儘管爭取到整路經費，發包過程中卻遇到6次流標，好不容易發出去，又因為廠商在1月17日鋪設完路面工程，利用晚上時間等待水泥完全乾透時，被人避過路障，強行騎車「路過」，留下了數條20到40公尺的輪胎痕。

由於水泥鋪面約需要7小時才能完全乾透，廠商特地在老街兩頭設下紐澤西護欄防止汽機車進入。廠商事後調閱監視器發現，闖入的是2名騎著機車的外籍勞工，由於身分不明，難以追究，因此最後只好認賠30多萬，重新鋪設道路。