曾剃光頭批民進黨顢頇　「台獨蔣萬安」任綠社團部主任

圖文／鏡週刊



民進黨新任社團部主任吳濬彥昨（5日）深夜在臉書發文證實自己已接受民進黨祕書長羅文嘉邀請，加入民進黨並擔任社團部主任一職。他曾參與反服貿、太陽花學運、反核四等抗爭活動，在太陽花學運結束後發起成立「台左維新」，因外型俊俏神似國民黨立委蔣萬安，還曾被獨派青年稱為「台獨蔣萬安」。

2017年12月2日，因行政院再次針對《勞基法》提出修法版本，要將一例一休修法後的「7休1」規定鬆綁，吳濬彥曾與一群青年、勞工團體發起到行政院前剃光頭、誦經，並嘲諷前行政院長賴清德是「賴功德」。

吳濬彥當時接受媒體訪問時曾公開批評：「我認為像這樣一個顢頇、傲慢的這樣的政黨（指民進黨），最後他們會跟國民黨走向一樣的路。」他也提及，雖然他個人曾對民進黨有所期待，但年輕人對藍綠都保持距離，若民進黨執意硬闖修法，絕對會付出應有的代價。

2015年11月7日，前總統馬英九與中國國家主席習近平會面當天，吳濬彥也曾與羅宜、楊尚恩等青年代表搭機飛往新加坡抗議，不過遭到新加坡拒絕入境直接遣返回台。

昨晚吳濬彥公布自己新職時表示，在任何正常民主國家，公民可因執政黨無法讓人滿意的政策，透過批判監督及民主選舉方式，試著換人換黨做做看，透過政黨輪替方式左右政策方向，使國家運行在照顧弱勢的前提下朝著人民多數期待前進，「但在台灣，卻難以像其他正常的民主國家如此發展。」

他說，因為換上來的可能是個更糟糕的政黨，而且很可能換了一個沒辦法端出像樣政策也沒能力執政，只殷切盤算如何在統戰過程中牟利的政黨。「更可怕的是，這樣的團體或個人不只一個，可這樣的危機，卻不是所有的人都有感。」

他表示，幾經思量，他接受羅文嘉邀請，加入民進黨擔任社團部主任，「此刻加入民進黨，加入一個我認為能夠與大家一起並肩作戰的地方。我珍惜台灣的民主與自由，也驚訝其無比脆弱。但我一個人能力有限，接下來需要大家的支持與幫忙。」



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