影／消防車趕意外現場！　竟把「騎車上課男大生」活活撞死

地方中心／台南報導

台南市消防第六大隊公園分隊於本月6日上午9點多出勤時，在北區東豐路及勝利路口與機車發生車禍，24歲古姓男大生正要騎車去上課，未料發生車禍摔車，當場失去生命跡象，送往成大醫院急救仍宣告不治！且急救的影片在LINE上瘋傳！

▲消防水箱車與機車發生碰撞，騎士不幸身亡。（圖／地方中心翻攝）

根據影片內容，救護車得知自己人發生車禍，趕緊開到案發地點，發現水箱車停在車道上，而隊員正跪地為機車騎士施作CPR，救護人員把握時間備好擔架，並將傷者送上救護車，可惜騎士最後仍回天乏術。