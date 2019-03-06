男網戀被騙13萬...姊不甘心幫追討「又被騙59萬」　網笑：看智商就是一家人

▲弟弟網戀被騙後，姊姊不甘心去要錢，沒想到反而也被騙13萬台幣，案情奇葩讓網友捧腹大笑（圖／達志／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

浙江金華男子小奇上交友軟體談網戀，匯了4萬元人民幣（約13萬台幣）給對方當「見面費」，事後越想越不對，於是將此事與姊姊商量。姊姊聽聞後認為他被詐騙，因為不甘心受騙，便由她接手軟體，沒想到聊著聊著，竟被騙了13萬人民幣（約59萬台幣）。警方經調查後，逮捕了賈姓犯嫌，但整起荒唐事件曝光，也讓聽聞網友大笑，「不愧是親姐弟的智商」。

據《搜狐新聞》報導，20歲的小奇在2018年底上網結識了網友「韓曉兮」，兩人相談甚歡，後來成為了男女朋友，而且還約好要來金華相見，不過因為女方欠缺700元人民幣當旅費，小奇便沒多想地匯了錢，而後不到一個月的時間內又陸續匯款了3萬元「見面費」，但說好要來的「韓曉兮」卻仍不見蹤影。

▲姊姊深信自己出馬便能讓對方還錢。示意圖。（圖／視覺中國CFP）



事有蹊翹的情況下，「韓曉兮」卻忽然「良心發現」聯繫他，表明願意還錢，但想「湊整後一次性還」，小奇於是照做，但錢仍沒有還來。疑惑的小奇將此事告訴姊姊，姊姊則認為肯定是詐騙，要他趕快報警。

報警後，姊姊卻覺得不能光是乾等警察行動，自己也要努力，於是加了女方帳號，警告已經報警。對方則回覆自己是「韓曉兮」的媽媽，「很願意退錢，但要湊整才好還」，姊姊一聽，便陸續匯了3萬多元給對方。

不過「韓曉兮媽媽」之後又向姊弟說，自己不是不願意還，只是錢都在「開公司的舅舅」那裡。舅舅接到聯繫後則表示，因為公司被查帳，帳戶遭凍結，若要解凍需要給回扣，希望能請兩人湊錢幫忙，於是姊姊便又做主匯了近10萬人民幣給對方。

▲詐欺犯被逮捕前，姊弟倆又被騙了超過13萬。（圖／視覺中國CFP）



直到賈姓嫌犯被警察抓到為止，姊弟倆一共被騙了超過17萬人民幣。賈嫌表示，過去自己也有被騙過，所以才想騙別人，本來只想意思意思騙個700元就好，沒想到對方怎麼騙都可以，於是他一人扮演三角色越騙越深，騙到錢便直接拿去賭博，揮霍一空。

由於故事情節太奇葩，網友紛紛表示，「這個智商不愧是親姊弟」、「果然一家人」、「現在傻子都有10幾萬...」、「腦子是個好東西」、「看智商就是一家人」。