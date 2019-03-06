台灣是我家　新二代不會「母語」但親切又熟悉

▲新二代饒曉林（左）、劉紹偉參與「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

家是每個人的避風港，新住民離開原鄉到臺灣落地生根，而孩子們出生成長於臺灣，臺灣成為新二代的故鄉，也成為他們共同情感的歸屬之地。桃園市政府文化局即日起至4月28日，在桃園市新住民會館推出「家─媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展，歡迎大小朋友前來觀展。

文化局6日指出，為期8週的「家-媽媽的新鄉．兒女的故鄉」特展，有別以往，由越配權益促進會理事長馮玉英帶領姐妹及新二代，共同投入策展及創作，除了增進親子的交流，也實現在地的參與的活動精神。

▲劉紹偉和媽媽回到越南鄉下，喜歡那裡的自然與悠閒。▼饒曉林說，學越南語是要用媽媽故鄉的語言，跟越南的家人說「我愛您們」。（圖／劉紹偉、饒曉林提供）

新二代饒曉林目前就讀政治大學東南亞語言與文化學士學位學程，她說，儘管從小生活在台灣，但小時候，媽媽在「教、訓」她和哥哥時，要求兄妹倆，聽長輩說話時，必須雙手抱胸(雙手交叉放在胸前)。因為，這在越南這是對長輩的尊重。媽媽把越南的許多生活習俗，融入家裡；而台灣的環境並沒有讓她有學習越南語的機會。

然，真正促成她主動學習越南語的動力是，這些年來，她深刻體會到媽媽越南家人對她的愛與關懷，因此她要用媽媽故鄉的語言，跟他們說「我愛您們」。目前還在國中就讀的劉紹偉說，原籍越南的媽媽很上進，來到臺灣後，不斷努力學習，目前在學校擔任母語老師，媽媽對他影響很大，目前，他雖不會講越南語，但可以聽得懂。

另外，就讀高中的林暐峰說，自己是台、越的融合，他比其他人有更多學習多元文的優勢。對於越南語的學習，林暐峰認為，平時常聽到媽媽用越南語和朋友交談，從情感出發，他相信，對越南語他是熟悉的。