華聞快遞／天津市向濱海新區下放625項市級權力事項

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》國家監管總局將養老院分為五星

國家市場監督管理總局發布《養老機構等級劃分與評定》國家標準，填補了養老機構等級劃分與評定國家標準的空白，方便老年人挑選養老機構。（人民日報）

《天津》天津市向濱海新區下放625項市級權力事項

天津市向濱海新區下放625項市級權力事項，涵蓋加內資企業和外商投資項目核准、限額以下國家鼓勵發展的內外資項目進口設備免稅確認、境外投資項目備案，並下放融資租賃、商業保理行政許可。（新華網）

《內蒙古》內蒙古創新改革技術工人評價選拔機制

內蒙古改革技術工人評價選拔機制，取消技師和高級技師評審的論文、獎勵證書等要求，打破年齡、學歷、資歷、身份、比例限制，著重考核技術工人實際操作技能水平和解決生產技術難題等能力。（新華網）

《上海》中銀景元回報混合型基金開始發行

中銀景元開始發行混合型基金，權益倉位20%到60%，可同時順應震盪修復行情下投資者的穩健投資需求，又能把握股票市場反彈機會提升收益，並通過持有高分紅的績優藍籌股和具備長期成長潛力、長期分紅能力的股票增厚收益。（經濟參考報）

▲北京市。（圖／CFP）

《廣東》城市樓市開年成交量放緩

近2年居房企銷售之冠的碧桂園公佈其2月份銷售情況。2月份，碧桂園及其附屬公司連同其合營公司的合同銷售額約418.1億元，較2018年2月份同比增加8.42%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約509萬平方米，較2018年2月份同比增加13.24%。依據去年同期1238.4億元銷售數據，再以普遍的權益佔比計算，權益銷售額很難超過去年的數據。（中國經濟網）

《河南》3月份刷工會會員卡乘公交地鐵可獲補助

鄭州市總工會3月1日~3月31日將開展工會會員「綠色出行」系列活動，只要職工刷鄭州市工會卡乘坐公車、地鐵，在已經享受正常折扣優惠的基礎上，再享受50%或80%綠色出行補貼，最高補貼100元。（鄭州日報）河南



《上海》上海4月1日起調整住房公積金繳存基數

2019年度住房公積金繳存基數、比例以及月繳存額上下限自2019年4月1日起開始調整，職工住房公積金的繳存基數由2017年月平均工資調整為2018年月平均工資。住房公積金和補充住房公積金月繳存額上下限將於2019年4月1日對外公佈執行。（經濟參考報）

《北京》首度超4億人次——2019年鐵路春運圓滿收官

1月21日至3月1日春運期間，大陸鐵路累計發送旅客4.1億人次，其中動車組發送旅客2.4億人次，增長16.2%；動車組發送旅客佔旅客總發送量60%，同比提高5個百分點。節前反向客流增長明顯，各熱門出行方向的反向客流合計增幅為7.4%，高出正向增幅3.6個百分點。旅客出行的選擇更加多樣化，「反向春運」成為春節出行新趨勢。（新華網）

▼碧桂園董事局主席楊國強。（圖／碧桂園官網）